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美參議員：台灣等國迫切需要疫苗　首批2500萬劑「分配名單」曝光

▲▼ 美國白宮 。（圖／路透）

▲美國白宮 。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國6月展開8000萬劑新冠疫苗捐贈計畫，總統拜登3日發布聲明，詳述首批2500萬劑分配細節，大約75％將透過COVAX分享，且台灣也在名單上，另外25％直接給予盟友或正在經歷感染激增的國家。共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）也在推特上表示，「台灣、印度等國迫切需要新冠疫苗」。

聲明中寫道，首批疫苗的75％，也就是近1900萬劑透過COVAX捐贈，包括拉丁美洲與加勒比海地區的600萬劑，南亞與東南亞的700萬劑，以及非洲的500萬劑。另外25％，也就是600多萬劑疫苗將分享給盟友與疫情嚴峻國家，包括包括南韓、印度、加拿大及墨西哥。

根據白宮文件，亞洲國家分配名單包括台灣、印度、尼泊爾、孟加拉國、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿富汗、馬爾地夫、馬來西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞、泰國、寮國、巴布亞新幾內亞和太平洋島嶼。

拜登也指出，美國此前已和加拿大、墨西哥分享超過400萬劑疫苗，承諾捐贈40億美元支持COVAX，並且善用夥伴關係，提高全球的疫苗生產能力。其政府支持暫時放棄疫苗智慧財產權，以利更多藥廠製造疫苗並公平分享，並強調持續與民主夥伴密切合作，透過G7等多邊努力，領導世界結束疫情。

▲▼美參議員：台灣等國迫切需要疫苗　首批2500萬劑「分配名單」曝光。（圖／翻攝Twitter@SenatorRomney）

▲參議員羅姆尼在推特上，針對疫苗捐贈計畫發表看法。（圖／翻攝Twitter@SenatorRomney）

羅姆尼則是在推特上表示，很高興看到全球疫苗分配計畫進入執行階段，「美國疫苗遠比中國或俄羅斯的更加與安全有效。這是很好的第一步」。他承諾將持續敦促政府加強全球疫苗分配，尤其必須考慮到緊急需要與區域優先性，也期待下一批疫苗盡速分配。

快訊／美國宣布疫苗捐贈計畫！6月給亞洲700萬劑「台灣在名單內」

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