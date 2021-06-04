拜登擴大中企投資禁令　紐時：意識型態鬥爭加劇

▲美國總統拜登。（圖／路透）



文／中央社記者尹俊傑紐約3日專電

美國總統拜登今天擴大中國軍工相關企業投資禁令。紐約時報報導，此舉顯示美中意識型態鬥爭加劇，但禁令若要真正見效，拜登必須說服歐洲盟邦、日本、韓國等國聯手。

拜登美東時間3日簽署行政命令，將華為技術、海康威視等5中國廠商列入美國企業禁止投資9家的名單。而前總統川普去年11月頒布投資禁令，五角大廈管理的「中共軍方企業」清單多次擴增後達48家。

報導指出，拜登政府改寫前朝行政命令，納入涉及開發並對新疆地區維吾爾族人、香港異議人士及全球各地華人等對象運用監控技術的企業，美中商業與意識型態鬥爭隨之加劇，拜登將此稱作「專制與民主」之爭。

美方資深官員說，新命令禁止美商與設在美國的企業投資名單上的中國企業股票及債券。緩衝期60天，制裁8月2日生效，直接投資或透過基金、指數投資的美國企業有一年時間撤資。

除擴大這項投資禁令外，拜登也保留川普執政時對大量中國貨品加徵的關稅，外界解讀這是美方掌握的談判籌碼。

華爾街日報報導，拜登政府廣泛檢討前朝對中政策之際，這份行政命令展現行政團隊有意延續川普政府部分強硬作為。拜登1月入主白宮後僅對北京採取少數具體行動，美國近期與盟邦一同制裁涉及拘留大量維吾爾族人的中方官員是其中之一。

川普時期的投資禁令曾令投資人困惑，並遭遇法律挑戰。中國3大電信商美國存託憑證（ADR）在紐約證券交易所（NYSE）下市過程波折，中國智慧型手機廠商小米則在美國聯邦法官質疑五角大廈法律理由後從黑名單中移除。

拜登政府官員說，新命令擁有「堅實法律基礎」，黑名單改由處理經濟制裁經驗豐富的財政部管理。

紐時報導，中國加強運用臉部辨識攝影機與軟體等工具監控14億人民之餘，也將相關技術輸往其他國家。這些工具常和華為等企業提供的通訊設備綁在一起，或成為「一帶一路」計畫一環。

拜登幕僚說，美國承諾不協助中國壓迫、侵害人權，擴大投資禁令是合理之舉。

但中國一向譴責相關措施「干涉內政」，也曾試圖以制裁美國企業還擊，令外界擔憂全球兩大經濟體可能脫鉤。紐時預期，中方可能會以美國與其他國家也用相同技術監控恐怖分子和毒梟辯駁。

報導寫道，拜登新命令能多有效阻止中國監控技術散播，仍不明朗。為讓這項投資禁令真正發揮作用，拜登必須說服歐洲盟邦、日本、韓國等國一同加入。

拜登下週將赴英國出席七大工業國集團（G7）峰會，接著與北大西洋公約組織（NATO）盟友集會，如何面對中國預料是重要議題。這是拜登就任總統後首次出訪，但在會議籌備階段，他已遭遇德國等出口倚重中國的國家抵抗。