快訊／柯文哲宣布：美容美髮不停業　採預約制「奉茶送咖啡都免了」

記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心3日公布，國內新增364例本土確診、校正回歸本土個案219例，總計585例，其中以新北市265例最多，其次為台北市224例，並新增17例死亡。對此，台北市長柯文哲表示，美容美髮業將繼續營業，「以前還有美容院客人來奉茶、送咖啡，這個全部都免了」。

桃園市長鄭文燦日前宣布，美容、美髮、美睫、美甲等業者，自6月4日起停業至6月14日，柯文哲2日表示暫時不會跟進，並說要思考底層人民的生活，包括從業人員有多少，以及停掉的話吃飯問題怎麼解決。

▲柯文哲宣布美容美甲業繼續營業。（圖／記者周宸亘攝）



台北市政府3日下午3時30分召開防疫記者會，柯文哲表示，台灣在這場防疫，要給世界最好的榜樣，就是要用準則，「不是真的警察拿警棍執行，訴諸大家遵守規則的文化」，美容美髮停業對社會影響太大，但也希望不會變成防疫破口。

柯文哲強調，工作人員一定要戴口罩、不要吃東西，以前還有美容院客人來奉茶、送咖啡，「這個全部都免了」，按照空間允許盡量可以距離遠一點，盡量用預約制，不要裡面有人坐著在等，人越少越好。

柯文哲也說，警察不是沒有事情，訴諸國民盡量遵守，警察不可能每家隨時去看，我們允許繼續營業，希望遵守規則，不要變成防疫破口。

其他人也看了這些新聞...

►全力圍堵！柯文哲新命令：未來一旦確診「不得回家」

►祭新策略 柯文哲：兩三天內整個北市市場建立網路人流監看

►侯友宜再下令「5大賣場」落實人流管制 2.25m²內1人為上限



► 更多關於新冠疫情