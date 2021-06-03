快訊／高雄恐怖麻將間負責人慘了！疫調不實　恐關2年再罰200萬

▲高雄市長陳其邁3日召開防疫會議記者會。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新冠肺炎爆發多起群聚感染，其中最讓市長陳其邁震怒的就是「賭場群聚」，現在瑞竹街賭場的負責人也是確診者，全國案號6771，迄今仍然是疫調不實，陳其邁決定重罰，除依照傳染病防治法43條 6萬元以上30萬元以下罰鍰，還會用嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例13條來移送法辦。

陳其邁繼在2日先是對2069案，也就是仁惠醫院總務因為疫調不實開罰30萬之後，現在對於瑞竹街的賭場老闆，也就是個案6771，在2日訪談沒有照實說出醫院總務到那邊，打麻將打到19號，同時也沒有清楚告訴有哪些人在打，陳其邁強調「行為非常不應該，疫調不實，市政府絕對重罰！個案匡列七八百人，投注醫療資源，要賭不要命，面對疫情到昨天都沒如實交代去打牌的人，所以會針對賭場老闆用傳染病防治法第43條，先罰新台幣六萬以上三十萬以下，另外也根據振興條例第十三條規定移送法辦」。

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陳其邁相當不高興，因為他認為「賭場群聚感染」的這群人，疫調不實對整體醫療資源是浪費，也對他人健康都會形成重大威脅，陳其邁對這種行為很不以為然，所以決定祭出重罰！他也呼籲「所有市民朋友，染疫不是個人的錯，很多市民朋友因為疾病而犧牲自由，都是防疫英雄，要非常感謝！也因為他們犧牲被隔離，讓我們社區更安全」。

▲鳳山賭場老闆(案6771)疫調不實，市長陳其邁要開罰。（圖／高雄市政府提供）

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例13條：「嚴重特殊罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金」。

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