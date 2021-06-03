獨／桃機湧「逃難潮」！美國運通客服接黑卡客狂call　關鍵字曝

記者黃宥寧／綜合報導

國門成逃難門？桃園機場近日湧現大批搭機人潮，資深媒體人黃光芹2日在臉書PO出現場畫面，許多人大包小包等待登機，當中又以赴美旅客占多數。1名不具名美國運通信用卡客服也向記者爆料，有黑卡客人，一打過來就問「能不能幫忙找可以做PCR醫院，越快越好」一問之下，才得知對方要到美國打疫苗。

在美國運通擔任客服的C小姐向記者表示，最近飛美國客人確實變多，且有黑卡客人打來劈頭就說「我要機票」，甚至大方坦承就是要去美國打疫苗，並且要求客服盡快幫忙找能做PCR的醫院，而且越快越好。

C小姐說，為提供黑卡貴賓最高規格服務，她也快速幫客人查到三總、亞東 、輔大，或許還能約到。

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黑卡全名為「美國運通百夫長卡」且非信用卡，則是簽帳卡，在消費完隔月得全數繳清。該卡更無信用額度上限，不過黑卡與一般信用卡不同，完全不採申請制而是邀請制，一般人則無法自己申請，得是美國運通銀行親自邀請才能做申辦。

這樣的說法，與機場爆滿人潮現場畫面似乎也不謀而合！雖然交通部觀光局日前下重話表示，安排施打疫苗非旅行業務，最高可處15萬元罰鍰並廢止營業執照，但也有旅行業者低調透露，有許多經濟能力許可或雙重國籍的旅客，選擇請旅行社協助訂機票，前往美國打疫苗。且透過長榮航空航班可看出從7日起，飛美國洛杉磯航班更從每周3班大幅增加到每周7班，近期確實赴美旅客需求有增加趨勢。

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