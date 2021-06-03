快訊／苗栗+34爆炸！徐耀昌公布「經常出入地點」　竹南民眾注意

▲京元電子今針對7300名員工進行快篩。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心宣布，今（3日）全台新增本土364例、校正回歸219例，指揮官陳時中直言，「看到新的高峰」。而苗栗爆發京元電子群聚，今新增本土34例，截至目前為止，京元電已累計45人確診，目前該公司7300人快篩作業仍在持續進行中，縣府也鄭重呼籲園區各業者，務必加強對移工管理、每日健康監測並記錄、住宿分流等，避免交叉感染，形成防疫破口。

苗栗縣政府指出，今新增的34例，案號為9537、9837至9864、9866至9868，其中9537、9837、9866至9868等5人為昨日案8984急9120至9129等人的接觸者，經送往醫院採檢進行PCR檢測後陽性確診，隨後送急中檢疫所隔離。

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另案9865為66歲男性，無業，為造橋鄉案6532匡列之接觸者，確診後收治責任醫院，目前匡列同住接觸者1人，PCR陰性，居家隔離中；案9987為60歲男性工人，為造橋案5430匡列之接觸者，確診後同樣收治責任醫院，匡列接觸者7人，目前均在採檢、隔離中。

針對確診者足跡，縣長徐耀昌也公布京華群聚案確診移工「經常出入地點」，包括竹南鎮APBar熱壓三明治廚房、菲籍購物商店、全家京華店、甲一便當、7-11展宏門市、7-11布洛互門市、RJ supermart、QQ House等，提醒民眾注意。

關於京元電子群聚案，苗栗縣府表示，自2日下午起醫院團隊已進駐協助採檢快篩，將篩檢全公司共7300名員工，截至今上午11時，已經採檢快篩368人，陽性8人，陽性率2.2%，PCR195人，今日後續預估還要篩檢2000人次。

▼縣長徐耀昌公布確診者足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）