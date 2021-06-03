國民黨立委號召快閃總統府抗議　柯文哲：如果有疫苗我就去

▲國民黨立委鄭正鈐等人發起《小英，給我疫苗SOS》活動，號召民眾開車上凱道討疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

前新聞局長鍾琴、國民黨立委鄭正鈐發起「小英給我疫苗，快閃總統府」活動，號召民眾3日下午開車繞行總統府，按喇叭10秒表達訴求，目前已募集50輛汽車。對此，台北市長柯文哲表示，「如果有疫苗我就去，如果沒有那就算了」。

為抗議政府取得疫苗不力，鄭正鈐等人發起「小英給我疫苗，快閃總統府」快閃活動，呼籲民眾3日下午2時自行開車行經總統府前，按喇叭表達訴求。鄭正鈐表示，全台疫情升至第三級警戒，外出須全程戴口罩，避免有防疫破口，全程請戴口罩。

台北市政府3日下午3時30分召開防疫記者會，柯文哲、台北市副市長黃珊珊與相關局處首長皆列席。柯文哲受訪時表示，「要去總統府抗議，如果有疫苗我就去，如果沒有疫苗可拿，那就算了」。

鄭正鈐指出，今天下午只是活動的開始，之後每天下午2點，都希望國人在經過總統府與衛服部時，能按喇叭，讓蔡政府聽到人民的憤怒與吶喊，也讓蔡政府日後聽到喇叭聲，都會想到民眾希望盡速接種疫苗的訴求。

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