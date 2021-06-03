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台大金山分院盼捐防疫物資　野柳薆悅連3天送愛心便當　

記者郭世賢／新北報導

國內疫情持續嚴峻，新北市萬里區「野柳薆悅酒店」連續3天免費提供187份便當，捐贈給「台大醫院金山分院」辛苦的醫護人員，力挺第一線的防疫人員，共同度過險峻時刻。台大醫院金山分院院長張志豪表示，非常感謝飯店的用心，讓我們持續努力做好防疫。

野柳薆悅酒店餐飲部副理許鎮緯表示，秉持社會的責任，也希望能夠在疫情期間，能夠讓醫護人員得到應有的照顧，飯店連續送3天免費提供愛心中午便當，給醫護人員品嘗、打氣。

▲野柳薆悅連續3天捐愛心便當 金山醫院長：物資缺乏盼各界伸援手。（圖／記者郭世賢攝）

▲野柳薆悅連續3天捐愛心便當。台大金山醫院院長張志豪（右2）、台大醫院秘書室主任郭東陽（右1）、野柳薆悅酒店館長郭家和（左2）、野柳薆悅酒店餐廳副理許鎮緯（左1）。（圖／記者郭世賢攝，下同）

薆悅酒店集團副總經理楊凱麟表示，董事長特別叮嚀交代，疫情期間企業更要挺身而出，提供資源齊心來為前線醫護人員服務，繼在台北市西寧館和磊山保經合作，提供醫護人員免費住宿專案後，3日起再將公益範圍拉至金山醫院，先提供醫護人員午餐便當3天，之後會再配合相關單位提供醫護人員住房。

台大醫院金山分院院長張志豪表示，目前本院配合新北市政府作為專責防疫醫院，特別感謝薆悅酒店提供愛心便當，對於醫護人員打氣、鼓舞士氣。

張志豪說，防疫物資缺乏，希望各界企業社會人士能踴躍幫助，目前缺兔寶寶裝、N95口罩及隔離衣，消耗量非常大，希望各界伸出援手，一起打贏這場防疫戰爭。

▲野柳薆悅連續3天捐愛心便當 金山醫院長：物資缺乏盼各界伸援手。（圖／記者郭世賢攝）

▲野柳薆悅連續3天捐愛心便當 金山醫院長：物資缺乏盼各界伸援手。（圖／記者郭世賢攝）

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