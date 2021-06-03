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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

現場直擊！桃機湧現「逃難潮」？　黃光芹曝登機室最新畫面

政治中心／台北報導

國內三級警戒超過兩周，本土疫情未見好轉，如今美國開放合法入境的外國人免費施打疫苗，有人設法出國打疫苗，甚至傳出旅遊業有「疫苗觀光團」。名嘴黃光芹上傳兩張昨（2）日桃園機場航空櫃台的畫面，滿滿人海，幾乎每個人都提著大行李箱辦理手續。對此，有網友表示，「趨吉避凶，人情之常」、「組團出國逃難打疫苗嗎？誇張。有福同享、有難就逃」。

雖然交通部觀光局日前下重話表示，安排施打疫苗非旅行業務，可處最多15萬元罰鍰並廢止營業執照，但有旅行業者透露，有許多經濟能力許可或雙重國籍的旅客，選擇請旅行社協助訂機票，前往美國打疫苗。另外，長榮航空自7日起，飛美國洛杉磯航班也從每周3班增加為每周7班，反應出近期赴美旅客需求的確有增加趨勢。

黃光芹3日向《ETtoday新聞雲》透露，2日桃園機場一航廈有三個東南亞移工返國航班，所以大概有400個旅客；至於二航廈，則以長榮飛美、加人較多。

另外，黃光芹也提供的今日桃園機場影片畫面，在國泰航空飛往香港的候機室裡，不少看似東南亞籍的民眾井然有序地排隊候機，每人戴口罩，有人甚至更嚴謹，穿著整套防護衣，但對比台人大包小包的，行李箱較輕便、簡單。

▼黃光芹直擊2日桃園機場出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

▼黃光芹爆桃園機場出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

▲▼黃光芹爆桃園機場出現逃難潮。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

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