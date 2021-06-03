警方柔性勸說　屏東9處賽鴿會全數配合延期或取消

▲警方於恆春南海鴿會進行宣導。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國內疫情急遽升溫，顧及全民安全，許多大型活動紛紛宣布停辦，但往年舉辦時都會聚集數百、甚至上千人的賽鴿活動，仍無停辦跡象；屏東縣長潘孟安特別請警方進行柔性勸說，至2日止，全縣9處賽鴿會全數配合延期或取消。

▲賽鴿停賽宣導。

縣長潘孟安表示，受疫情影響，從縣府到民間經過審慎評估，許多活動皆已宣布延期甚至停辦。因此，在得悉民間賽鴿會的活動仍未宣佈停辦，立刻指示縣警局長李文章，希望透過各分局進行柔性勸說。

縣警局表示，賽鴿從70年代開始吹起興盛之風，台灣北、中、南各地紛紛成立鴿友會。國內賽鴿競賽大致分為每年春、夏、秋、冬四大季賽會，每遇重大賽事便可透過衛星或直播方式，看到萬鴿群飛的壯觀場面，也因此，在賽事進行過程中，都會聚集非常多的鴿友。



為免持續舉辦，造成人群聚集或有來自其他地區的民眾參加，增加染疫風險，警方立即查訪縣內賽鴿會賽事狀況。得知縣內共計9處鴿會。

其中，鴻海聯合鴿會延到6月14日後，視疫情再決定恢復或夏季停賽；屏榮協會、1257聯合會賽事延至6月18日後；1799聯合鴿會延到6月14日後；青田鴿會延到6月14日後，再決定是否恢復或夏季停賽；1188賽鴿協會延到9月份，視疫情狀況再決定是否恢復賽事；佳冬賽鴿協會因疫情全部停賽，直到政府宣布開放再恢復。

原先恆春聯合鴿會預計6月5日總幼檢、恆春南海鴿會預計6月12日總幼檢，經協調後，恆春聯合鴿會會長陳立信表示，願意配合縣政府防疫措施，恆春地區兩個鴿會冬季海上競翔賽總幼檢，延至6月14日以後實施。

縣警局表示，屆時將由相關單位到場檢視，落實戶外集會不得超過10人，需實聯制、全程配戴口罩、保持社交距離等防疫規定，如有違反將依法告發開罰。

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