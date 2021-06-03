印度2歲神童背出205國家首都！　88秒超狂影片震驚2.6萬人

▲年僅2歲的普拉尼娜已經可以熟稔背出各個國家的首都。（圖／翻攝自推特Priyanka Shukla）
記者王佩翊／編譯
大部分的人在2歲時連話都說不太清楚，印度卻有一名女童才2歲就能背出205個國家的首都。這名女童的媽媽日前將女兒背誦過程拍成影片上傳，該則影片被當地官員看到後，隨即在自己的推特分享，而女童驚人的記憶力也引發熱議。
這名2歲女童名叫普拉尼娜（Praneena），她的母親普拉蒂（Pradeep）號稱普拉尼娜能夠背出205個國家的首都名稱。從影片中可以看到，普拉蒂一開始先要求女兒對著鏡頭說出自己的名字與年齡，隨後便開始依序念出一個又一個的國家名稱，然而每當普拉蒂念完一個國家的名稱，在下一秒普拉尼娜就能夠反射性地說出對應的首都名稱。
आपको कितने देश की राजधानियों के नाम पता हैं?— Priyanka Shukla (@PriyankaJShukla) June 1, 2021
इस वीडियो के माध्यम से मिलिए मेरे सहयोगी @23Pradeep की बिटिया प्रनिना से!
मात्र 2.6 वर्ष की उम्र में इन्हें 205 देशों की राजधानियों के नाम कंठस्थ हैं।
प्रदीप बताते हैं कि प्रनिना की याददाश्त प्रारम्भ से ही असाधारण है। pic.twitter.com/Zz7KViSqhy
從阿富汗、亞美尼亞、巴林、不丹、以色列、中國到日本，不管普拉蒂說出哪個國家，普拉尼娜都能說出正確的答案，甚至幾乎不用思考。
該則影片經由當地官員發出後，瞬間在網路上走紅，截至目前為止，已經吸引2.6萬人次觀看，上百則轉發。然而儘管許多網友大讚普拉尼娜是神童，但是也有人批評母親普拉蒂這種「死背書」的教育方式。
網友表示，「這孩子是神童，一定要好好磨練她的才能，這都是父母的功勞。」而反派網友則寫道，「我無法理解為什麼有些父母這麼喜歡強迫這個年齡段的孩子死背書，如果他們願意培養這個年紀的孩子邏輯思維能力，對他們的未來才會更有幫助。」
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