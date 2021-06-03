印度2歲神童背出205國家首都！　88秒超狂影片震驚2.6萬人

▲年僅2歲的普拉尼娜已經可以熟稔背出各個國家的首都。（圖／翻攝自推特Priyanka Shukla）



記者王佩翊／編譯

大部分的人在2歲時連話都說不太清楚，印度卻有一名女童才2歲就能背出205個國家的首都。這名女童的媽媽日前將女兒背誦過程拍成影片上傳，該則影片被當地官員看到後，隨即在自己的推特分享，而女童驚人的記憶力也引發熱議。

這名2歲女童名叫普拉尼娜（Praneena），她的母親普拉蒂（Pradeep）號稱普拉尼娜能夠背出205個國家的首都名稱。從影片中可以看到，普拉蒂一開始先要求女兒對著鏡頭說出自己的名字與年齡，隨後便開始依序念出一個又一個的國家名稱，然而每當普拉蒂念完一個國家的名稱，在下一秒普拉尼娜就能夠反射性地說出對應的首都名稱。

從阿富汗、亞美尼亞、巴林、不丹、以色列、中國到日本，不管普拉蒂說出哪個國家，普拉尼娜都能說出正確的答案，甚至幾乎不用思考。

該則影片經由當地官員發出後，瞬間在網路上走紅，截至目前為止，已經吸引2.6萬人次觀看，上百則轉發。然而儘管許多網友大讚普拉尼娜是神童，但是也有人批評母親普拉蒂這種「死背書」的教育方式。

網友表示，「這孩子是神童，一定要好好磨練她的才能，這都是父母的功勞。」而反派網友則寫道，「我無法理解為什麼有些父母這麼喜歡強迫這個年齡段的孩子死背書，如果他們願意培養這個年紀的孩子邏輯思維能力，對他們的未來才會更有幫助。」

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