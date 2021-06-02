她勇赴前男友婚禮　一見「無緣婆婆」2人瞬間相擁而泣！原因曝光

記者葉睿涵／編譯

印尼一位名叫艾迪（Edi）的用戶，最近在TikTok上傳了一段好友婚禮上的奇景，吸引逾600萬網友點擊觀看。影片只見新郎母親正與一名女子相擁而泣，但這名女子的身份竟是兒子的前女友，讓站在不遠處的一對新人相當尷尬。

據印尼論壇新聞報導，23歲的維拉（Vera Novita）在5月27日，隻身前往婚禮赴宴，而新郎則是她相戀2年的前男友。維拉在步入婚禮現場時，表現得相當淡定，臉上還不時掛著笑容，與現場親友們聊天。

▲維拉與無緣的婆婆與在前男友婚禮上相擁而泣。（圖／翻攝自TikTok／edi_sph）

然而，當她見到新郎的母親後，2人的眼淚就瞬間潰堤，忍不住相擁而泣。原來，維拉與前男友的媽媽感情非常好，可惜她在1年前便和前男友結束了戀情，導致2人只能成為無緣的婆媳，以至於在婚禮上見面時，雙雙都難過得掉下眼淚。

艾迪將影片上傳至短影音平台TikTok後，瞬間吸引了超過630萬人觀看、56萬人點讚。艾迪表示，他很驚訝居然有很多網友也有相同的經歷，但他也祝福維拉能找到幸福。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

防蟎不悶熱！頂級天絲100%防水床包式保潔墊，特價999元買一送一