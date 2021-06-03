新婚夫妻「6個月睡壞3張床」　換姿勢就塌了！公婆傻眼急訂水泥床

▲越南一對新婚夫妻6個月睡壞3張床。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

越南一對夫妻新婚6個月，卻已經連續睡壞3張床，有一次甚至只是「換個姿勢」就塌了。女方在臉書發文求助，「不知道究竟是因為那些床都是劣質木頭做成，還是我和丈夫太壯了」。最後，婆婆決定訂製一張「水泥床」，拯救小倆口的錢包與健康。

女子表示，夫妻倆弄壞的第1張床是公婆家的床鋪，她與先生婚禮當天忙碌一整天，晚上累得只想趕快躺下來休息，「沒想到只是抱一抱，床就斷了」。第2張床是公婆贈送的新婚禮物，雖然是高級木材製成，「卻2分鐘就塌了，還讓老公背痛1個月，最後靠著針灸才康復」。最後，夫妻倆度蜜月時，在下榻旅館弄壞了第3張床，「我們難得想要『換個姿勢』，床鋪卻應聲倒塌」。

女子回憶，公婆聽見第3張床的慘劇後，立刻露出難以置信的眼神。婆婆事後表示，「如果兒子腰痠背痛，躺在太軟的床墊上，對脊椎也不好，不如趁機訂製一張水泥床，也就不會再弄壞了」。

許多網友們看了這則故事都笑翻，紛紛留言表示，「睡壞3張床也太誇張了吧！」、「你們要不要乾脆打地舖好了？」、「水泥床光是想像就覺得很可怕」、「要是水泥床也塌了怎麼辦？」甚至有人建議，訂製鐵床可能更耐用。

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