各界疫苗捐贈台　高嘉瑜：日本是最快且最可能成真的

▲高嘉瑜。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

面對我國疫苗短缺，日本政府以及許多民間團體都積極幫忙爭取，令許多國人相當振奮；不過，民進黨立委高嘉瑜認為，在這一波捐贈潮中，認為最有可能的成真的就是日本AZ疫苗，雖然還有許多外交問題尚待解決，不過她樂觀的表示「我們就等待並懷抱著希望吧！」

高嘉瑜在臉書表示，最近許多捐贈疫苗的消息傳來，不管真假，每一個都令人期待與感激，但懷抱希望，卻又因落空而失望總是在疫情中更令人沮喪。

高嘉瑜認為，這一波波的疫苗捐贈熱潮中，最快且最有可能成真的就是日本AZ疫苗。在台灣傳出疫情的第一時間，日本就很積極且主動的釋出要幫助台灣的消息，日本要幫助台灣的熱情是從民間到政界都熱烈討論，主因雖說是311大地震時台灣給予的援助，但台日友好是長期深入台灣跟日本國民的心中，最真摯的情誼。

高嘉瑜指出，從最早傳出日本外相茂木敏充證實正在研議詳細辦法，自民黨參議員與台灣關係委員會負責人佐藤正久證實，自民黨已在推動相關建議案；日本行政改革相河野太郎（29日）表示，「遇到困難就是要互相幫忙」，到日本首相菅義偉昨天宣布，將對外提供3000萬劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗，分給急需疫苗的其他國家和地區。

不過，高嘉瑜說，日本對台灣有極大的善意，雖然有一些問題尚待解決，包括中國施壓、AZ施打的責任歸屬，還有時程上是否來得及在6月送抵台灣，但日本的誠意跟態度我們都感受到了，相信台灣有許多人正在努力幫台灣取得疫苗，解決燃眉之急，這時候，「我們就等待並懷抱著希望吧！」

根據《日本經濟新聞》報導，菅義偉2日晚間透過視訊，出席COVAX疫苗高峰會議時，表示由於日本暫時沒有提供國民公費接種AZ疫苗，因此決定把已確保的3千萬劑AZ疫苗供應給COVAX機構及台灣，給予台灣的部分原則上會是直接提供。

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