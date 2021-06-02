▲▼ 台東縣警局疫苗施打專案啟動，成功分局今分流接種。 （圖／台東成功警分局提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

近期全國COVID-19疫情升溫，警察因維護治安任務及協助各項防疫工作而成為高接觸風險工作者。 中央流行疫情指揮中心日前宣布提升執行防疫工作警察人員接種疫苗順位，並由內政部警政署協調各縣市政府安排各警察機關員警專案施打。

台東縣長饒慶鈴為維護員警於防疫工作第一線執勤安全與健康，在本次疫苗配發後指示台東縣警察局長趙瑞華與衛生局迅速安排執行高風險工作之員警完成施打。 成功分局長陳文彬在接獲趙局長於防疫專案會議指示後，立即調查所屬員警接種意願，並依工作性質規劃接種順序，協調部東醫院成功分院與長濱、成功、東河3鄉鎮衛生所按配發量為員警預約時段。 其中列為最優先之外勤員警於本(2)日起已開始在長濱衛生所等陸續施打，並分區分流規劃時段。

成功分局長陳文彬表示，本分局匡列各分駐(派出)所、交通小隊與偵查隊等第一線外勤員警為優先施打對象，預計6月10日可完成全分局70%人員之接種，並持續協調醫療院所在疫苗增補後，完成其餘順位在後同仁包含內勤人員的施打，讓所有員警都能得到疫苗的保護，自己與警眷都能感到安心。 感謝縣長對警察同仁在疫情嚴峻下堅守崗位與執行各項防疫工作的肯定與支持。 也感謝各醫療院所在百忙之中為員警施打疫苗。

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