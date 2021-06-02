他注射AZ疫苗「高燒癱軟」像子彈打到！30小時後又活跳跳：可以打

記者黃可昀／綜合報導

YouTube頻道「Really LiLi」的里昂在疫情升溫前就預約到AZ疫苗，近日分享自己接種後的反應，剛開始沒有什麼不適，但回家後疼痛感襲來，全身痠痛加上發燒，手臂注射區塊「像是中彈」，症狀持續30小時才解除。

里昂在影片中提到，他大約注射完3小時開始身體發熱，「像剛運動完的感覺」，但還未達發燒程度；11小時後出現些微不良反應，關節、下顎痠痛，但還可以忍受；15小時後感到明顯不適，體溫也略高，所以睡前吃了一顆止痛退燒藥。

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▲注射部位很酸痛。（圖／翻攝自YT@Really LiLi）



隔天症狀加劇，里昂起床發燒到37.7度，開始頭痛、肌肉痠痛、全身無力等等，整個人癱在床上感到極度不舒服，「打針的地方痛到一個不行，然後很熱，頭很脹」，後來他整個早上都躺在沙發無法動彈，手臂打針的地方「痛法很像是這邊中彈」，或是針灸時一根針插進穴道的感覺。

打完疫苗30小時後，里昂午睡起來不適症狀全消退，恢復「生龍活虎」的狀態，體溫也回復正常，唯獨手臂注射部位仍有些微痠痛感，隔天就可以正常上班。此外，里昂提醒，施打前一定要了解個人身體狀況並詳閱說明，有些人打了可能會「血栓」，不過那算是極少數案例，施打前務必做好風險評估。