快訊／小巨蛋、世貿成接種站　北市府推「疫苗快打」拚打完40萬劑

▲北市府將擴大施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，2日國內共新增372例本土確定病例，另有校正回歸本土個案177例；其中，台北市新增152例。為了加速疫苗施打，北市府2日也公布「大量疫苗快打計畫」，透過增加據點、機動接種隊等方式，以最快速度完成40萬劑疫苗的施打。

根據北市府規劃，大量疫苗快打計畫分有4大措施，第一，39簽約醫院將視醫療量能開設最大服務診次，目標每日接種4到5萬劑。第二，規劃大行接種站，將小巨蛋、市府大廳、世貿展覽館或是區公所禮堂等納入，作為疫苗接種場域。

第三，開放12行政區合約診所，增加服務據點。第四，推出機動接種隊，針對行動不便的服務對象、安養機構等，進行到宅服務。

柯文哲說，如果只用39家合約醫院，大概一天可以打4萬5千劑，超過的話，12行政區的健康門診部支援。如果要在更快，大型接種站，小巨蛋、世貿等。有些人臥床坐輪椅，會有激動疫苗接種隊。

柯文哲表示，關於疫苗的施打我們是有計畫，只要中央的計畫清楚，每天希望我們打多少人，我們都有準備，按照中央的數量來應付。

中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎最新感染資訊，2日國內共新增372例本土確定病例，另有校正回歸本土個案177例，總計549例。在確診個案中，有12例死亡。在分布地區部分，以新北市310例最多，其次為台北市152例。

而為了保障國人健康、使國民即早獲得群體免疫保護力，中央流行疫情指揮中心表示，將推動COVID-19疫苗大規模接種作業，並陸續辦理整備作業，相關措施包含三大面向。

一、持續擴增COVID-19疫苗接種合約醫療院所，納入基層診所共同提供接種服務。

二、訂定「COVID-19疫苗接種站設置作業指引」，推動包含社區接種站、大型接種站及外展服務等疫苗接種站設置，並透過醫療院所人力及衛生福利部護理及健康照護司所招募籌備之疫苗注射護理隊人力，共同協助設置工作。未來公務機關、軍營及企業等，可藉由外展服務，安排疫苗接種以即早獲得保護力。

三、建立「疫苗接種預約平台」，提供民眾預約服務，增進接種便利性。

▼北市疫苗快打計畫。（圖／北市府提供）

