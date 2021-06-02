一張圖秒看「我打得到疫苗嗎」　高風險2類還要再等！超過900萬人

▲疫苗接種。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉、洪巧藍、曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，讓國人搶打疫苗，目前台灣已完成採購並簽約的疫苗有AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑，另還有經由COVAX分配的476萬劑。疫苗分批到貨，6月將到貨200萬劑，8月底預計可達1000萬劑，若以8月可以到貨的1000萬劑，且每人都打2劑的情況下來計算，公費接種的十一類對象中，最後兩類可能還要再等等。

COVID-19疫苗公費接種對象一共分為十一類：

第一類：醫事人員／預估48.8萬人

第二類：中央及地方政府防疫人員／預估9萬人

第三類：高接觸風險第一線工作人員／預估3.5萬人

第四類：因特殊情形必要出國者／預估5000人

第五類：機構及社福照顧系統之人員及其照顧者／預估20萬人

第六類：75歲以上高齡長者／預估人數含在第九類

第七類：維持社會運作之必要人員（警察、憲兵）／預估5萬人

第八類：維持國家安全正常運作之必要人員（軍人）／預估20.8萬人

第九類：65歲以上長者／預估348.5萬人，含第六類人數

第十類：19歲至64歲易導致嚴重疾病之高風險族群、罕見疾病或重大傷病／預估387.5萬人

第十一類：50歲至64歲成人／預估530萬人

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▲第十類、第十一類約有917.5萬人，可能還要再等等才能施打到疫苗。（圖／記者曾筠淇製）

若以8月可到貨的1000萬劑，且每人都打2劑的情況下來計算，等於僅有500萬人可以施打到疫苗。COVID-19疫苗公費接種對象累計至第九類的「65歲以上長者」後，已有456萬餘人，因此第十類、第十一類可能就無法施打到，遑論其他不在公費接種對象名單上的其他人。

不過，根據指揮中心公布的資料指出，我國向國際洽購的疫苗有近2000萬劑，分別是與AZ購買的1000萬劑、與莫德納購買的505萬劑，以及從COVAX平台分配的476萬劑；此外，目前政府也已和國內疫苗廠談妥1000萬劑疫苗合約，未來也有機會再增加1000萬劑，施打對象有望再擴大。

▼疫苗數量狀況。（圖／記者曾筠淇製表）