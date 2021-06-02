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日本大學體育館變「疫苗接種站」　學生上課、社團被迫改場地！

▲▼日本愛知縣藤田醫科大學的體育館作為當地疫苗接種中心。（圖／路透）

▲日本愛知縣藤田醫科大學的體育館作為當地疫苗接種中心。（圖／路透）

記者張寧倢／外電報導

日本為加速提升新冠疫苗接種率，利用各地區大學的校園空間展開接種行動，目前已有相當數量的大學表示願意提供場地，讓社區年長者可以進入校園施打疫苗，但也有人擔心，大量人員聚集在校園可能會影響學生上課。此外，日本政府正在協調以大學生為對象，先行在全國7所大學開始施打並在未來擴大範圍。

根據日本《共同社》報導，文部科學省5月調查顯示，日本共有350所大學的497個校區表示，願意協助老年人接種疫苗提供校園場地，部分大學已經響應出借，例如，千葉大學位於東京墨田區的校區自5月10日以來，每天最多為150人接種。不過，有民眾擔憂此舉會影響學生上課。

對此，福岡縣立大學即將於7日起至7月底提供體育館作為接種中心，而負責人表示，屆時會把接種者與學生在校園內的移動路徑分流，努力防止混亂，至於受影響的體育課與社團活動，目前正在協調替代場地，「雖然擔心對學生帶來負擔，但為市民做出貢獻也是大學的職責。」秋田大學經判斷後表示，還沒放暑假之前難以提供場地。

報導指出，關於政府計畫以大學生為對象展開接種，早稻田大學一名20歲女大生露出放心的神情表示，聽說部分海外大學會以接種作為留學條件，本來以為年輕族群還要等很久才打得到疫苗，幾乎快放棄留學，「如果能提前接受施打，我會很高興。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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