確診男砍3人　護理師喊話「別再用天使形容我們」：已買防狼噴霧

▲護理人員示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北雙和醫院日前發生確診男子持刀砍傷3名護理師的事件，引起社會譁然。護理師咩姐與牛皮透過粉專表達身為醫護人員的心情，希望大眾不要再把她們當天使，要求她們做超過人類可以做的事，「我們是有血有肉的人類」。

咩姐與牛皮在粉專「咩姐.come on」發文，表示疫情爆發後看到院內的門，都想到末日殭屍的電影情節，「我還希望面對的是殭屍，至少知道敵人在哪。病毒到處都是，在呼吸之間、在舉手投足之間，它大可肆無忌憚地穿過我們層層防護，嘲笑我們做足準備還是如此不堪一擊」。

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咩姐與牛皮坦言，醫護擔心的不是自己染病，而是害怕傳染給身邊的人，只要單位內的每個人都堅守，即使很累也相信她們一定可以撐過去。但在看到連日病護衝突後，卻讓她們感到心冷，因為醫護付出的比大眾想像的還要多，「你們的一條命是我們用半條命換來的」。

咩姐與牛皮表示，請病人要遵守身為病人的規則，沒有醫療人員會故意放棄任何一個病患，但「我們不是天使，我們是有血有肉的人類，不要再用天使來形容我們並要求我們做超過人類所能做的事。隻身走進去疫區就是付出我們的半條命，你們可以不在乎，但至少給予尊重，請勿攻擊醫療人員，我們絕對沒有欠你們」，「人性恐怖到我已經買好防狼噴霧」。

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