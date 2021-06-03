新冠變種病毒越來越多！　台大醫：以後每年可能都要打不同疫苗

▲接種AZ疫苗民眾。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎病毒持續變異，目前包括英國變異株、南非、巴西及印度變異株等。台大仁醫施景中今天（3日）表示，COVID-19變種病毒越來越多，可能要面對以後每年都要打不同疫苗了。 對於輝瑞、莫德納等mRNA疫苗 ，他也提到，其實mRNA疫苗也有心肌炎的報告，而且機率相當，不可能所有的藥對所有的人都沒有副作用的。

新冠疫情肆虐全球，除了英國變異株外，中研院再度示警，造成印度嚴重疫情的印度變異株（B.1.617），更容易逃避人類的免疫系統，且傳染速度也更快。

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不過，國外研究指出，完成輝瑞、莫德納（Moderna）、AZ等疫苗的兩劑接種後，對印度變異株有很高的效果，包括降低住院與死亡率，接種兩劑後，輝瑞有88%效果，AZ疫苗效力達60%，但若只有施打一劑皆只有33%。

▼新冠病毒持續變異，目前存在世界的包括英國變異株、南非、巴西及印度變異株等。（圖／路透社）



施景中今在臉書說，COVID-19變種病毒越來越多，可能要面對以後每年都要打不同疫苗了；其實mRNA疫苗也有心肌炎的報告，而且機率相當，不可能所有的藥對所有的人都沒有副作用的，「現行最佳對策，只要利大於弊，就該努力施打。」

施景中表示，每年流感疫苗也都有致死案例，但即使每年政府鼓勵大家施打，仍然有不少重症死亡病例，而美國報出來的流感死亡數字更多的可怕。