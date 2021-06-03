台灣自創能量飲品牌首推咖啡能量飲「Beast野獸」！瞄準新一代年輕上班族

▲看好運動飲用能量飲市場，「舒跑」創立子品牌推出能量飲料「BEAST野獸咖啡能量飲」。



圖、文／維他露提供

看好運動飲用能量飲市場，以及越來越多年輕上班族是因為上班需要聚精會神飲用能量飲，並非早期只是增強體力。台灣運動飲料領導品牌「舒跑」再度領先群雄，創立子品牌推出能量飲料「BEAST野獸咖啡能量飲」，以獨特咖啡風味搭配爽快能量飲口感，不論是加班、外送、運動、熬夜都能帶給你咖啡加能量飲的Strong！超級有神。

瞄準年輕的上班族群，當然要有創新的行銷手法！「BEAST野獸咖啡能量飲」自製遊戲節目「美女與野獸 明星能量賽」，邀請重量級荒謬大師沈玉琳主持，並邀集包括巫苡萱、無尊、羚小鹿、籃球國手胡瓏貿等明星組成「美女隊」與「野獸隊」，超級能量潛能大PK！與消費者一同感受「BEAST野獸咖啡能量飲」帶來的能量快感！節目將於「沈玉琳的御林軍FB」6/11（五）起，每周五中午12:00上架，緯來體育台將於6/26（六）起，每周六晚間22:30播出。

「BEAST野獸咖啡能量飲」有別於市面大部分能量飲，不僅帶來「咖啡風味+能量飲」的Strong口感，也能感受Strong超級有神的野獸能量，不論是徹夜加班、運動健身、打Game、接單外送，來一罐「BEAST野獸咖啡能量飲」Strong超級有神！

即日起可於各大超商購買，同時防疫期間，也可於各大電商平台購買，一鍵到家方便安全，需要能量飲的消費者絕對不能錯過的全新口感！防疫期間Work from home更需要隨時來罐「BEAST野獸咖啡能量飲」，隨時帶勁，超級有神！

▲「BEAST野獸咖啡能量飲」自製遊戲節目「美女與野獸 明星能量賽」，邀請重量級荒謬大師沈玉琳主持。(影／維他露提供)

