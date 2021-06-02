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疫期「除三害」　觀音樹林里蓮花池大黃鱔、甲魚…都回來了

▲疫期「除三害」，蓮花池自然生態復育豐富。（圖／翻攝吳進昌臉書）

▲觀音區樹林里全國首創，結合當地地景特色，利用蓮花池打造民間版生態滯洪系統。（圖／翻攝吳進昌臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情期間，為避免群聚，地方大小活動取消或延期，桃園市觀音區樹林里里長吳進昌趁著空檔，連日來於蓮田「除三害」，並於臉書po文及照片，說明三害祛除後，蓮花池自然生態復育大黃鱔、甲魚(鱉)和毛蟹都回來了，引發里民紛紛按讚！

▲疫期「除三害」，蓮花池自然生態復育豐富。（圖／翻攝吳進昌臉書）

▲琶琶魚(垃圾魚)▼螯蝦(小龍蝦)。（圖／翻攝吳進昌臉書）

▲疫期「除三害」，蓮花池自然生態復育豐富。（圖／翻攝吳進昌臉書）

吳進昌說，受到外來種入侵，蓮花池有三害，分別是：琶琶魚(垃圾魚)、螯蝦(小龍蝦)和福壽螺。如果不除掉，春天時蓮花或任何水生植物(含秧苗)，會被(螯蝦)剪斷、(福壽螺)吃光，而這三害中，蓮花池只要水深夠又有活水的話，放養烏鰡魚是可以吃掉福壽螺，但螯蝦和琵琶魚目前的天敵，仍要靠人捕捉。

▲疫期「除三害」，蓮花池自然生態復育豐富。（圖／翻攝吳進昌臉書）

▲▼三害祛除後，蓮花池自然生態復育大黃鱔、甲魚(鱉)回來了。（圖／翻攝吳進昌臉書

▲疫期「除三害」，蓮花池自然生態復育豐富。（圖／翻攝吳進昌臉書）

其中，捕捉的螯蝦烹煮味美，但琵琶魚目前國人很少拿來吃。吳進昌並PO出捉到的螯蝦和琵琶魚，以及經過除三害後，蓮花池自然生態復育的大黃鱔、甲魚(鱉)和毛蟹都回來了照片！

▲疫期「除三害」，蓮花池自然生態復育豐富。（圖／翻攝吳進昌臉書）

據指出，觀音區樹林里首創全國，結合當地地景特色，利用蓮花池打造民間版生態滯洪系統，不僅省下可觀的水利工程經費，滯洪能量更是不亞於人工滯洪池，並將生長在滯洪池內的荷葉，製成清爽的荷葉茶，銷售盈餘10%則將挹注社區防災發展基金。

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