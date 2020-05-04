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疫期報稅想拿大獎？　北區國稅局建議在家網路申報

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▲疫期報稅想拿大獎？北區國稅局建議在家網路申報。

▲北區國稅局局長王绣忠(左一)指出，疫期報稅想拿大獎？建議民眾在家網路申報。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北區國稅局局長王绣忠4日指出，今年綜合所所稅申報以民眾安全為最大考量，該局不斷宣導並鼓勵民眾在家網路申報，符合試算服務者多利用試算服務，可免到國稅局申報有群聚疑慮外，又有大獎可拿。另外，手機族也可採用TW Fido認證機制進行申報，不受讀卡機的限制，市民朋友可多加利用。▲疫期報稅想拿大獎？北區國稅局建議在家網路申報。

王绣忠表示，防疫期間在家自行上網申報、採線上或語音回復，確認試算結果是最佳的選擇，可安心防疫又可抽5萬元大獎。在家申報可用自然人憑證或已註冊的健保卡當作認證工具，登入電子申報繳稅服務網站（tax.nat.gov.tw）插入憑證認證後，下載所得及扣除額資料進行申報。計算結果如是退稅，可沿用去年退稅帳戶或輸入金融帳號，退稅款會直接撥入該帳戶。

如屬繳稅案件，如受疫情影響次繳清有困難者，可申請分期或延期繳稅，只要選擇現金繳稅，就會連結至財政部稅務入口網進行申辦，一次完成報稅及申請分期或延期繳稅，非常方便，無須2道手續。又，家中無讀卡機，則可利用今年新推出的便民措施，至四大超商，藉多媒體事務機，插入自然人憑證或健保卡認證後，列印查詢碼及戶號，在家裡上網輸入（查詢碼+戶號+ IDN +出生年月日），認證後即可申報，解決無讀卡機的問題。

據了解，今年國稅局的網路申報抽奬活動，特別只限「非國稅局 IP 位置申報」的才能參加哦！而以前只要憑證申報就可以參加，希望藉此讓民眾不要到國稅局，減少群聚。

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