烤肉樂趣多！桃園虎頭山公園烤肉區爐位　疫期減半開放

▲桃園虎頭山公園烤肉區爐位，疫期減半開放。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公園烤肉，疫期仍受到民眾喜愛！桃園市虎頭山風景特定區公園內的54個烤肉爐位，是全桃唯一常態性開放的烤肉區，疫期實施烤肉區減半開放爐位，仍吸引民眾前來，甚至有從台北遠道而來烤肉，市長鄭文燦2日前往虎頭山公園視察人潮管制，與烤肉的民眾話聊，也叮嚀做好防疫措施，保護自己也保護家人平安。

▲桃園虎頭山公園烤肉區爐位，疫期減半開放。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，桃園虎頭山風景特定區上午的人潮管制值約為30%至40%間，不少市民及外縣市遊客利用假日出外透氣，若達人流管制最高值的50％則會啟動警示燈號，並於道路CMS、桃園智慧遊APP等系統發布警示，同時在虎頭山周邊停車場及部分入口已進行總量管制，目前尚處於可控制的範圍。

此外，針對虎頭山風景特定區，市府也實施分流計畫，例如虎頭山烤肉區減半開放爐位，從原本54個烤肉席次，改成啟用約27個烤肉席次，並於座位張貼社交距離貼紙等措施，整體人流減半計畫會執行至連假結束，相信可有效降低人潮。

桃園區虎頭山公園內的54個烤肉爐位，是全桃唯一常態性開放的烤肉區，吸引許多民眾前往使用，然碳火排出的煙氣、製造的垃圾，履履引發健行登山民眾詬病！市議員黃家齊日前於市政總質詢中，建議縮短烤肉區開放時間，或參考雙北將烤肉區移設河灘濕地、或以「以野餐取代烤肉」，增進情誼的同時也能維護公園環境。

►我沒有遲到，是時間遲到了！