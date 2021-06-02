2成感染源難追　桃園擴大隔離匡列防熱區成形！確診325僅次於雙北

▲針對桃園市每天確診數僅次於雙北市，桃園市長鄭文燦表示，防疫團隊掌握四個及時，做精準疫調，不放過每個個案接觸史等傳播鏈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情嚴峻，桃園市確診人數僅次於雙北市，對此，市長鄭文燦表示，桃園市從5月10日至今，本土確診案例是325位，我們做了分析，大多數與雙北有所謂的接觸史、旅遊史與群聚史，這是可追溯感染途徑，但仍有約兩成不易追溯，市府防疫團隊仍採精準疫調政策，掌握及四個及時，來避免桃園成為另外一個熱區，但也籲請市民一起遵守各項防疫規定。

桃園市政府2日舉行防疫專案會議，鄭文燦指出，針對桃園市從5月10日至今，本土確診案例是325位，防疫團隊做了分析，大多數與雙北有所謂的接觸史、旅遊史、群聚史，這都是可追溯感染途徑，但仍有兩成感染途徑不容易追溯，這是為什麼要與雙北採取相同的三級管制原因，因為屬於同一生活圈。

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鄭文燦說，因桃園採取精準疫調政策，每個個案都要掌握及時疫調、及時採檢、擴大隔離與擴大匡列，這個政策是確保疫情不會延燒到桃園，不至於在桃園形成另一個熱區，防疫團隊守得很辛苦，每天會有10至20幾件確診個案，我們會分析確診個案情況，並找出其傳播鏈。

▲桃園市長鄭文燦指出，防疫團隊採取精準疫調，掌握四個及時。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦解釋，像大家關切的酒店、移工、工廠，這類都需要最大、最快範圍匡列，包括政府部門清潔隊的感染，也是以同樣政策，包括學校有師生確診，我們在第一時間做好匡列，以學校數字來說，13所學校或幼兒園，有14位師生確診，共匡列1024位，到目前為止，除了2位增加採檢範圍以外，其餘都是陰性，擴大採檢、及時採檢方案，就是要讓學校安心。

另外包括環保局龜山中隊，也在最短時間完成所有隊員採檢，目前除確診者外，其他也都是陰性。我們也發現幾個狀況，目前居家隔離14天，出關前需採檢，這裡會增加個案，因為14天仍是潛伏期，採檢後CT值可能相當高，不再具有傳染力，但會列為陽性個案，因在出關前採檢，確定為陽性，但可能是無症狀或極輕症，這部份衛生局會根據情況決定是否再居隔。

鄭文燦強調，桃園市過去五月份都是用PCR，並非以快篩篩檢，陽性率大概1.3，若是採檢站則是0.55，並未形成熱區，但為了擴大採檢、擴大隔離可以落實，與衛生局商討，這類型只要有家人同事確診，即使你沒被匡列，也可以來採檢，若有症狀，你的戶籍在雙北或別縣市，但你居住在桃園，一樣歡迎來安排採檢，縣府會以最快時間完成採檢工作。

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