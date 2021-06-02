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新竹5人傳「某飯店是防疫旅館…」假訊息　緩起訴再1人罰2萬

▲新竹5人傳「某飯店是防疫旅館…」假訊息　緩起訴再1人罰2萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹5民眾因假訊息遭法辦。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署偵辦網路謠傳「大家沒事不要靠近○○飯店附近（○○○○後門）現在是防疫旅館，台北送下來的」假訊息，偵查終結4件5人，並依情節輕重為緩起訴處分。新竹地檢署呼籲，面對傳染病，應配合中央流行疫情指揮中心之各項宣導及防疫措施，對於疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，任意轉傳、分享、散播不實訊息，以免觸法。

新竹地檢署調查，楊女等人於5月28日在LINE群「新竹縣小客車」、「新竹市生態」與「鑽石雙星社區合購網」或FaceBook社團中，在未進行查證、詢問或確認的情況下，轉傳「大家沒事不要靠近○○飯店附近（○○○○後門）現在是防疫旅館，台北送下來的」等內容之假訊息；經新竹市警察局查證，確認新竹市防疫旅館並無收治確診者，並無上開情事後，傳喚楊女等人到庭(視訊)。

▲新竹5人傳「某飯店是防疫旅館…」假訊息　緩起訴再1人罰2萬。（圖／記者陳凱力翻攝

▲▼楊女等人在LINE群、FaceBook社團中轉傳假訊息。

▲新竹5人傳「某飯店是防疫旅館…」假訊息　緩起訴再1人罰2萬。（圖／記者陳凱力翻攝

檢察官考量，楊女等人經此偵查程序，已知散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息的嚴重性，及其行為影響民眾對COVID19疫情訊息之正確性與衛生福利部對疫情控管等情節，諭知各支付緩起訴處分金2萬元。

新竹地檢署呼籲，面對傳染病，應配合中央流行疫情指揮中心之各項宣導及防疫措施，對於疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，任意轉傳、分享、散播不實訊息，尤其公布嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，已對散播不實訊息之行為加重刑責，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科役或併科 300 萬元以下罰金，民眾應切記循正確管道了解疫情資訊（如疾病管制署情資訊（如疾病管制署 LINE官方帳號「疾管家」等），降低恐慌，若發現有任何散播不實訊息，可向地檢署或警局舉發，將從速從嚴積極偵辦，以維護公共利益，安定民心，共同守護國人健康。

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