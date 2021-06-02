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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市府記者會「鏡頭一轉」…陳其邁擺3盒玉荷包：工商服務時間

▲▼陳其邁召開防疫會議，爆笑工商時間賣玉荷包。（圖／高雄市政府提供）

▲陳其邁召開防疫會議，爆笑工商時間化身直播主販售玉荷包。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府2日召開防疫會議會後記者會，公布5名本土個案足跡即活動史，同時也宣布政策新措施。不過就在記者會即將進入尾聲的時候，市長陳其邁的桌上突然擺了3盒大樹玉荷包，瞬間化身為直播主，協助果農販售玉荷包，讓網友笑翻，直呼：「線上都打8折嗎？」

▲▼陳其邁召開防疫會議，爆笑工商時間賣玉荷包。（圖／高雄市政府提供）

▲陳其邁上一秒還嚴肅說明疫情訊息。（圖／高雄市政府提供）

高雄市長陳其邁2日召開記者會，依照過去習慣，他都會先簡單說明今天會議重點，會議開頭他先向市民宣布好消息，就是鳳山區瑞竹街地下賭場感染源找到了！源頭就是仁惠醫院確診的男總務，曾在賭場待了10個小時，卻隱匿足跡。

陳其邁臉色一沉，表示將會對這名男總務開罰30萬元，因為他隱匿足跡，造成賭場匡列個案就超過700人。隨後就交由衛生局簡任技正潘炤穎說明今日確診個案足跡史。

▲▼陳其邁召開防疫會議，爆笑工商時間賣玉荷包。（圖／高雄市政府提供）

▲陳其邁上一秒嚴肅說明疫情訊息，下一秒直接進入工商服務時間。（圖／高雄市政府提供）

結束媒體記者提問後，記者會也進入尾聲，不過鏡頭一轉，陳其邁的桌上卻突然擺了3盒大樹玉荷包，陳其邁說：「我最後還是要工商服務一下，我們高雄大樹玉荷包產期只到6月底，之前旱災時，我就去大樹看過，當地缺水造成果實結果困難」。

▲▼陳其邁召開防疫會議，爆笑工商時間賣玉荷包。（圖／高雄市政府提供）

▲陳其邁化身直播主，替大樹農民販賣玉荷包。（圖／高雄市政府提供）

「旱災結束又遇到疫情，昨天又有宅配公司停止冷藏配送！」陳其邁為果農發聲，表示現在正值玉荷包盛產期，卻遇到通路運送困難，玉荷包的季節很快就結束，「我要拜託大家盡量買，盡量吃，一顆這麼大顆，但是籽卻很小」。

陳其邁也拿出看板認真宣傳，「請洽大樹區農會或是高雄首選電商平台，新竹以北沒有冷藏物流，中南部的鄉親買起來，歡迎企業團購，常溫配送風味不影響。」

收看直播的網友看到這段則笑回：「用新台幣讓玉荷包下架」、「剛剛才吃 又大又甜 各位買起來」、「這次還有工商時間，真是創舉！」、「買到剁手」、「台灣最好吃的大樹玉荷包～買起來」、「荷包與玉荷包的連結」、「架大粒」、「線上都打8折嗎」

▲▼陳其邁召開防疫會議，爆笑工商時間賣玉荷包。（圖／高雄市政府提供）

▲陳其邁召開防疫會議，爆笑工商時間賣玉荷包。（圖／高雄市政府提供）

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