台中+3！北屯家族群聚累計21人　上班族、美甲師染疫足跡曝

▲市長盧秀燕針對北屯家族群聚增1例，說明持續都在清消。（圖／翻攝市府直播）

記者李忠憲／台中報導

台中2日召開疫情記者會，新增3例本土確診個案，其中包括北屯家族群聚相關個案北屯區63歲筍農案8988，北屯區34歲廣告公司員工案8989，以及24歲美睫美甲工作者案9404。8988也讓北屯家族群聚累計達21人確診，市長盧秀燕也表示，北屯區的清消一直都在做，請市民放心。

盧秀燕今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會。衛生局長曾梓展針對今日本土確診個案及公共場所足跡一一說明，北屯家庭群聚案今日新增1例確診，至今台中市確診18例及1例尚未編號，加上台北市確診2例，已累計21例。

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曾局長指出，案8988北屯區63歲男性，職業為筍農，近期無旅遊史、也無新冠肺炎相關症狀，5月27日曾至東山黃昏市場賣竹筍，30日至大坑國小快篩站檢測陰性，因屬高風險對象，再經PCR檢驗確診。

案8989北屯區34歲男性，為某廣告公司員工，工作為戶外油漆工程，工作時皆佩戴口罩及面罩，近期無外縣市旅遊史，女友為高雄市確診個案，經常到台中找他。5月24、28日曾至北屯區東山路一段真好吃廣東粥外帶餐點，25日女友發燒，個案陪女友就診，27日個案出現症狀，31日因身體仍不適且女友發燒狀況也無改善，與女友至醫院採檢，女友確診住院隔離治療，6月1日個案檢驗確診。

案9404西屯區24歲女性，為彰化確診個案8080的友人，平時經營美睫美甲工作室，5月1日後未再營業，22日曾至彰化確診友人家用餐，22、23日曾至屏東潮州外婆家，25日出現症狀，26日就醫，28日開始無嗅覺，故31日至醫院採檢確診。

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