快訊／柯文哲出新招：2、3天內整個北市市場建立「網路人流監看」

記者蘇晏男／台北報導

台灣本土疫情尚未趨緩，有不少確診者足跡都聚集在菜市場、賣場，因此有地方政府已祭出身分證尾數分流管制，管控人潮，然而台北市長柯文哲不跟進，引起質疑。對此，柯文哲2日下午表示，慢慢的在兩三天內，會把整個北市市場建立網路監看，將來大家上街時可以看一看，人少你才去，人多不要去湊熱鬧。

▼北市將祭新措施，在傳統市場架設即時影像人流監視系統。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲表示，美容美髮要不要停業，他昨天想了很久，領薪水可能沒什麼，但收入較低，必須每天工作才有飯吃的人影響大，要思考這些底層人民的生活；從這看起來，一時間無法完全消滅掉病毒，所以要思考，如何以最低成本、不違反人性，且在經濟維持跟疫情控制之間取得平衡。

對於市場問題，柯文哲說，北市至今在疫情上，最成功的是祭出政府公權力，用強硬的手段處理，大部分是跟市民呼籲，看來應該有85％市民還蠻合作的，且有高素質市民的合作，至少可以控制住。

柯文哲指出，已經有5家市場用監視器來顯示，慢慢的在兩三天內，會把整個北市市場建立網路監看，將來大家上街時可以看一看，人少你才去，人多不要去湊熱鬧，不期待百分之百市民都會遵守規則，但只要80％的市民合作，北市就可以用低成本，讓疫情控制在一定程度，也才不會對經濟造成很大損傷。

▼士林夜市的傳統早市採買人潮。（圖／記者楊詩益攝）