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菜籃族免擠了！竹市農會推防疫菜箱　699元宅吃10種當季鮮蔬

▲菜籃族免擠了！竹市農會推防疫菜箱　699元宅吃10種當季鮮蔬。（圖／新竹市府提供）
▲新竹市農會推出每箱699元的防疫蔬菜箱，嚴選10種有機時令蔬菜，讓民眾可不用上市場人擠人。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

為了減少民眾前往菜市場，降低接觸風險，新竹市政府與新竹市農會合作推出防疫安心蔬菜箱，今(2)日正式上路開跑！每箱699元，內含10種有機或有機轉型葉菜類及根莖瓜果作物等。

市府與新竹市農會合作，推出安心蔬菜箱的服務，一箱699元，總共10種蔬菜，每日限量100組，每日更新菜色，可透過網路訂購，也可以電話預購，滿10箱可宅配送到家(限新竹市)！

市府表示，安心蔬菜箱嚴選時令有機或有機轉型蔬菜，內容相當豐富，並定期更換菜色，包含富膳食纖維、水份的葉菜類，如白菜、空心菜、白莧菜、地瓜葉等；有澱粉質及礦物質的根、莖類作物，如馬鈴薯、紅蘿蔔等，還有富含維生素的瓜果類如南瓜等，包裝上看得到產地及農民資訊，讓家人吃的安心、營養均衡提升免疫力。

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▲菜籃族免擠了！竹市農會推防疫菜箱　699元宅吃10種當季鮮蔬。（圖／新竹市府提供）

▲▼蔬菜箱內容會隨時調整更換。

▲菜籃族免擠了！竹市農會推防疫菜箱　699元宅吃10種當季鮮蔬。（圖／新竹市府提供）

新竹市農會總幹事鍾祥銘表示，只要一通電話至新竹市農會訂購或至新竹市農會網站線上購物平台就可買到蔬菜箱，採預購方式，訂單10箱以下，於農會或8個辦事處就近取貨；10箱(含)以上者，將專人宅配至新竹市指定(相同)地點。

訂購時間8:00至16:00
電話訂購專線0800-886068或03-5386143轉104、105、550供銷部林先生、張小姐、陳主任
或可在新竹市農會網站24小時線上訂購，如以電話訂購採貨到付款，線上訂購者則需事先滙款。
 

新竹市農會及8個辦事處地址：
新竹市農會本部:新竹市中山路598號
民權辦事處:新竹市民族路164之1號
虎林辦事處:新竹市延平路二段225號
新興辦事處:新竹市南大路637號
內湖辦事處:新竹市中華六段274號
光華辦事處:新竹市中華路一段252號
光復辦事處: 新竹市光復路一段609號
三姓橋辦事處:新竹市中華路5段67之1號
樹林頭辦事處:新竹市東大路二段575號

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