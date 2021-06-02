快訊／李秉穎稱「疫苗快過期」是口誤　郭台銘團隊：不需要道歉

▲永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘採購疫苗供國人施打，透過鴻海公司與永齡基金會申請，昨（1日）已完成指揮中心所要求的8項文件並成功遞件，但台大醫師、指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎卻表示，這批BNT疫苗「聽說快過期了」，李昨晚則解釋，自己當時是「口誤」。

對於李秉穎的解釋，永齡基金會執行長劉宥彤今（2日）上午表回應，「郭台銘對李醫師的說法沒任何意見，李醫師也不需要向郭先生道歉，我個人覺得李醫師能夠向社會大眾澄清是好事，我幫社會大眾向他說聲謝謝。」

針對郭台銘有意斥資60億購買500萬劑BNT疫苗捐贈中央，李秉穎1日接受資深媒體人周玉蔻《蔻蔻早餐》直播節目訪問表示，「聽說那一批快到期」，並表示購買到運抵台灣，再算上封緘檢驗的時間，質疑「是否能確保在效期內使用？」並聲稱國產疫苗為蛋白疫苗，比起BNT、莫德納、AZ疫苗更可靠，對於國產疫苗被污衊，他強調這是一種認知作戰，有人「用盡各種手段要讓國人對國產疫苗失去信心」。

對此，永齡基金會執行長劉宥彤昨日在臉書提出4點怒嗆，李秉穎講很多關於國產疫苗的事，她記得郭台銘的7點聲明中，「立場是不論何種疫苗，都是在和時間賽跑，都應該盡可能爭取努力」；第二，「『聽説』這種字眼可以直接説一下聽誰說嗎？」用這種沒由來的聽説就可以幫人、事、物貼標籤的做法，「如果是以政府立場發言，恰當嗎？」

劉宥彤提到，第三，李秉穎發言時，文件都還沒送到主管機關，就提前「聽說研判」，這樣真的是負責任的態度？第四，郭台銘一直交代自己要低調，但自己仍要「低調的說」，「沒有聽說有要過期的事」、「因為我沒有聽說，台灣社會都是聽李醫生（指李秉穎）説的！」