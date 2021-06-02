「無國界醫師」捐百萬美金助台灣...高雄女興沖沖匯5萬結果逆轉





▲詐騙集團裝「無國界」醫師捐百萬黃金，林姓女子差點上當 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情嚴峻，但沒想到現在詐騙集團卻裝成了聯合國的無國界醫師，假借關心台灣疫情，卻想要詐騙高雄一名婦人，甚至還說要捐一箱價值百萬美金的黃金給台灣，但是卡在海關，需要稅金才能放行，婦人差點上當，還好保七員警及時阻止婦人匯款。

高雄市一名林姓女子透過臉書認識了一名自稱為「聯合國無國界醫師」的男子，他說自己非常關心台灣現在的疫情，所以不但以「醫師」身份來教林姓女子如何防疫之外，還宣稱自己要匯價值百萬美金的金條給台灣防疫，林姓女子被他的文字騙到團團轉，甚至還以為自己遇上了Mr.right。

▲詐騙集團裝「無國界」醫師捐百萬黃金，林姓女子差點上當 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲詐騙集團裝「無國界」醫師捐百萬黃金，林姓女子差點上當 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

詐騙集團對林姓女子表示，金條裝箱已經到了台灣，但是卡在海關，需要5萬多元的稅金才能放行，為了取信林姓女子，詐騙集團還假扮了貨運公司的人員，林姓女子最後上當，跑到台灣銀行岡山分行匯款，不過她在銀行裡頭不停滑手機，這個動作引起了保七員警的注意。

員警上前詢問林姓女子匯款的動機，林姓女子回答「是要匯給海外的老公」，但是員警仔細看了匯款條，發現受款人卻是台灣，明顯就是有古怪，所以林姓女子才說整件事情，同時希望員警不要介入「百萬黃金救台灣」，員警最後只能跟行員一起拿出「過去案例」勸說，才讓林姓女子知道這位「聯合國醫師」攏是騙。

▲詐騙集團裝「無國界」醫師捐百萬黃金，林姓女子差點上當 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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