雲端最前線／疫情風暴席捲政壇！侯友宜再奪十大領袖第一名

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台灣本土疫情嚴峻，形成蔡政府前所未有的執政危機。政壇也因從防疫破口一路爭功諉過到疫苗數量跟進口，再掀波瀾，究竟在民眾心目中，哪些政治人物在近期表現較好？具備能力在領導台灣民眾突破萬難？《ETtoday新聞雲》於2021年5月30日至6月1日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,520份。

最新調查結果顯示，新北市長侯友宜在31個政治人物中被看好度第一，高達79.1%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；前次第五名的陳時中，因防疫指揮部署遭受質疑，加上疫苗採購爭議，排名下滑至第十名。疫情是危機也是轉機，又有哪些政治人物在這波疫情中脫穎而出？《雲端最前線》2日邀請台北市議員徐巧芯以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲ET民調中心公布最新民調。（圖／民調中心製）

指揮中心1日公布新增267例確診，分別為262例本土及5例境外移入；另有校正回歸本土個案65例，總計332例。指揮官陳時中說，校正回歸的案件數已經相當少，考慮之後不會再公佈校正回歸的數目。另外，目前Rt值持續下降，這是過去14天大家努力的成果，但不代表能夠放鬆。在三級警戒下，台灣本土疫情已獲得控制？

台灣民眾盼望儘早施打疫苗，但由於疫苗廠牌多，指揮官陳時中多次表示自費不能選擇廠牌，引發反彈。陳時中1日終於首度鬆口「現在有在規劃要讓大家選擇。」同時，鴻海創辦人郭台銘透過永齡基金會爭取購買德國BNT疫苗。陳時中表示，相當謝謝郭台銘先生積極辦理，1日中午相關資料已送到食藥署，目前正在檢視。民間助政府採買疫苗將塵埃落定？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。