降低學生染疫風險！藍委提「各級學校含補教師」納入公費施打疫苗對象

▲目前全國各級學校實施遠距教學。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

全國三級警戒，各級學校停課至6月14日，有教師團體反應，希望政府讓教師優先施打疫苗，降低校園染疫風險。國民黨立委萬美玲2日表示，她已正式行文中央疫情指揮中心，希望政府在第一線防疫人員都施打完疫苗，且未來我國疫苗足夠時，應讓全國教師包含所有補教老師等，納入公費施打對象。

萬美玲指出，為讓學生能安心回到學校上課並降低師生染疫風險，近日包括全國教師工會總聯合會、全國教育產業工會、全國中小學校長協會、及各家長團體，都大聲疾呼希望政府能讓教師優先施打疫苗。

萬美玲表示，目前多數獲國際認證的疫苗，並無法確保可將疫苗施打在16歲以下孩童，且若老師不慎染疫，不但會影響學校各項課程進度，更可能讓整個校園都陷入染疫風險，形成防疫破口，因此讓所有老師施打疫苗，是目前讓學生回到學校上課時，降低校園染疫風險的最佳方式。

萬美玲說，學生如在疫情趨緩回到學校上課後，補習班、課後照顧中心及才藝班等補教業也會恢復上課，但補教老師一樣要面對許多學生，甚至常在不同的地方上課，如果不慎染疫，受影響學生將更廣，因此讓補教業所有老師施打疫苗，也確有其必要。

萬美玲表示，她已行文中央疫情指揮中心，希望政府在目前疫苗尚未充足下，仍應優先讓第一線醫護及相關防疫人員施打完疫苗，但日後疫苗較為充足時，即應將全國教育從業人員包含補教老師納入公費施打疫苗對象，並期盼全國所有教育從業人員及補教業老師都施打完疫苗後，今年9月全國各級學校學生能順利返回學校學習。

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