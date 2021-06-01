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台中醫心碎曝「一千個要守住的理由」　父子別離淚求：我怕家散了

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，不少醫護也碰到令人心碎的案例。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

國內新冠肺炎疫情自5月中爆發至今（1日），累計8842人確診，137人死亡。對此，澄清醫院胸腔內科謝佳珍醫師表示，他所工作的醫院，收了一些新北市轉來中部檢疫所，在檢疫所惡化，而需要插管治療，轉來專責重症的病患，然而這之中也發生了太多傷心的故事，在臉書分享心碎案例，直指這就是「一千個要守住的理由」。

謝佳珍醫師1日在臉書分享，一名年輕人因為去臺北出公差而感染，並且是重症病患，而他的爸爸也是陽性，所以媽媽和弟弟都需要居家檢疫。不過當他向爸爸解釋病情時，爸爸卻心繫著兒子，回應道「我們這個家，現在四分五裂，每個人都隔離在不一樣的地方，我真的不知道怎麼辦，醫生，你們一定要幫幫我大兒子，我好怕我的家散了」。令他一句話都說不出口。

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▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝）

謝佳珍分享另一起案例，一名病人是在工作場所染疫，然後回家傳染給他的配偶，他們還有一名已成年的兒子，2人都為確診，也因為是多個確診，配偶留在北部檢疫所，病人被送來中部。而他在5月31日向病人配偶解釋病情時，發現對方變得「怪怪的」，明顯話變不多，直到1日在打電話過去時，才知道對方也住院了。

配偶在電話中向謝佳珍表示，自己昨天也住院了，愈來愈喘，現在也用氧氣。這番話讓謝佳珍瞬間覺得很殘忍，因為自己曾向對方解釋重症的死亡率、併發症等等，不過還是穩定情緒向對方說，「你要多多趴睡喔，你要上網去看awake prone（清醒俯臥）怎麼做喔。」最後，也因對方家人都在隔離，留了一支電話，以便發生急事可以聯絡。

▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置忠孝院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝）

謝佳珍回憶，也曾遇過一對確診夫妻，一個在北部醫院插管，一個在他們醫院插管，唯一的兒子還陽性住院中，當兒子問他「重症死亡率這麼高，是不是爸爸或媽媽很可能會失去一個？」他完全無法回答。

謝佳珍透露，時常在向家屬解釋完病情後，聽到對方語帶哽咽的說，「醫生，你們有進去的時候，幫我跟爸爸/媽媽/兒子說要加油喔，我們都在等他回來喔，我們隔離後要再一起吃飯喔…」因為大家都知道，不一定回得去了。

謝佳珍也在最後提到，有過這些案例，讓他堅信一定要守住，不要再讓這種悲劇一再上演，這樣的劇本演到這就好，「如果時間可以重來，我相信他們當中任何一個人，都會更加小心，更加願意容忍不方便。」他也呼籲，大家必須做好防疫，「如果你身邊還有對防疫多所抱怨的人，就和他分享這些心碎的故事吧。」

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