34週孕婦確診！血氧不足恐傷胎兒　醫護團隊拼命26分鐘剖腹產

▲中山醫學大學附設醫院組成新冠病毒感染緊急生產醫護團隊。（圖／翻攝中山醫學大學附設醫院）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心1日公布，新增本土267例校正回歸65例，及13例死亡，國內累計137人死亡。相對於讓人感到壓力的數據，中山附醫兒童急診科主任謝宗學也分享在疫情下誕生新生命的暖文。

謝宗學在粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，表示有一名懷孕34週的孕婦5月31日確診，獨自一人從北部南下到中山醫學大學附設醫院的負壓隔離病房治療，1日因高流量氧氣治療仍呈現中度至重度呼吸窘迫徵象，醫師研判孕婦持續血氧不足將會傷害胎兒，建議需立即執行剖腹生產手術。

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謝宗學說，確診孕婦的剖腹產手術是很大的考驗，「醫院結合成人感染科、麻醉科、婦產科、兒童感染科、新生兒科醫師，組成新冠病毒感染緊急生產醫護團隊，加上隔離房、產房及加護病房數十位護理師，在負壓隔離病房執行緊急剖腹產手術，全程僅花26分就將寶寶平安取出，寶寶出生後哭聲宏亮、狀態穩定，立即由小兒科醫師接手轉至新生兒加護病房負壓隔離病室接受後續觀察。當寶寶被抱出母親子宮的一剎那，在隔離病房外的透過監視螢幕緊張觀看手術過程的醫護同仁，不約而同爆出雀躍、興奮歡呼聲！」

▲醫護團隊26分鐘完成手術，讓孩子順利誕生。（圖／翻攝中山醫學大學附設醫院）



「雖然只是一個新生兒誕生」謝宗學感慨地說，新生命的誕生在承平時期是平凡不過的事，但目前處於疫情肆虐的時代，卻是難能可貴的曙光，「動用數十位醫師、數十位護理師只為了讓一個寶寶平安出生，因為新生兒是我們的希望和未來，可以延續我們的人生。」

謝宗學感性地說，他知道疫情之下大家都很辛苦、苦悶，被許多負面情緒圍繞，但還是希望每個人打起精神，拋開成見創造一個讓孩子平安、健康長大的環境，「今天的付出和努力，決定孩子的未來，是好是壞由我們這一代決定！」

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