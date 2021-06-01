　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

願打國產疫苗遭質疑！黃暐瀚稱「台灣急需」：總統都敢打了

▲▼黃暐瀚。（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）

▲黃暐瀚解釋願意打國產疫苗的原因。（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）

記者閔文昱／綜合報導

國產疫苗沒有經過第三期臨床試驗，將在未來開放施打，引發正反兩派意見戰翻，甚至連總統蔡英文都親上火線，解釋疫苗爭議發表談話。對此，資深媒體人黃暐瀚表態，自己願意接踵國產疫苗，並在臉書發文稱「總統都敢打了，我有什麼好怕的？」認為台灣急需疫苗，並且「支持國產疫苗，與搶購國際大廠疫苗，毫不衝突。」

黃暐瀚1日在臉書發文指出，針對他表態願意接踵國產疫苗，許多網友點名開罵，「憑什麼說你要打國產疫苗？」對此，他也回應，願意打國產疫苗，那是「我的選擇」，並沒有鼓吹大家跟他一起打，「你要打什麼？請你自己決定；我願意打什麼？也不至於要讓別人來命令我，不是嗎？」

▲▼黃暐瀚批林瑋豐擾亂台灣。（圖／翻攝POP YouTube）

▲黃暐瀚。（圖／翻攝POP YouTube）

黃暐瀚解釋願意接踵國產疫苗的2個原因，「1. 我支持台灣自主（疫苗與國防都是）；2. 我不覺得我有機會打到國際大廠疫苗。」他認為，國際大廠疫苗他可能連前9期都不排不上，非常可能只能打國產疫苗，因此「願意打國產疫苗到底有什麼錯？連蔡英文總統，都公開說她願意打國產疫苗了，總統都敢打了，我有什麼好怕的？」

黃暐瀚呼籲，別再糾結誰要打什麼疫苗，誰又不打什麼疫苗了，眼前的重點，是盡全力，大量進口疫苗。他整理各國數據，「日本1.2億人，買了6.2億劑（5倍）；歐盟5億人，買了58億劑（近12倍）；加拿大3800萬人，買了4億劑（10倍）」

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲黃暐瀚表示，國際大廠疫苗他可能連前9期都不排不上。（圖／資料照）

黃暐瀚指出，台灣2300萬人，買了AZ（1000萬）+ Moderna（505萬）= 1505 萬劑，這還得加上還沒解盲的國產疫苗，才有辦法超過人口數，不過新冠疫苗得打2劑，因此數字上遠遠不夠，「所以，快去搶，拜託」。他也表示，支持國產疫苗，與搶購國際大廠疫苗，毫不衝突，台灣此刻，急需疫苗。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
34週孕婦確診！血氧不足恐傷胎兒　醫護團隊拼命26分鐘剖腹產
獨／高雄連鎖早餐店傳4人疑染疫　店長發足跡文：對不起！確診了
快訊／世界衛生組織宣布：中國科興疫苗列入「緊急使用清單」
獨／《植劇場》女星當媽！　演員老公曝「奶奶喪禮後」驗出懷孕
孕婦確診產下死胎！「5個月大寶寶」心跳驟停　一天亮就被送火化
老公出賣床上醜照！大牙深夜超狠報復：別惹母老虎　他道歉跪了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／指揮中心深夜回應3離島　「中央決策、地方執行」

願打國產疫苗遭質疑！黃暐瀚稱「台灣急需」：總統都敢打了

民眾黨立委酸蔡英文：總統「報明牌」是不是擾亂股票市場？

黃珊珊批蔡英文搞不清炒股跟人命輕重　「你買幾億劑高端我沒意見」

幕後／江啟臣致函IDU內容曝光　民進黨自滿導致疫苗危機爆發

金門27人抗篩遭開罰「最重1.5萬」！3離島逆時中　不甩中央仍快篩

張亞中給1張紙稱能拿1000萬劑疫苗　他傻眼：連買食鹽水都有問題

朱學恒送喪禮花籃掀眾怒　林延鳳親送花束替CDC加油

「這幾天疫情陷入膠著」　柯文哲：面對新型病毒我們不能當義和團

中央反覆多次！配發疫苗5.6萬→3.6萬→5.4萬劑　柯文哲批政策混亂

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

居家神器！日本人發明燒肉跑步機 靠踏步發電...美食、燃脂一次到位

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

魚缸遭人弄亂！店家怒調監視器 見白狗爽泡澡...網笑：魚快被嚇死

快訊／指揮中心深夜回應3離島　「中央決策、地方執行」

願打國產疫苗遭質疑！黃暐瀚稱「台灣急需」：總統都敢打了

民眾黨立委酸蔡英文：總統「報明牌」是不是擾亂股票市場？

黃珊珊批蔡英文搞不清炒股跟人命輕重　「你買幾億劑高端我沒意見」

幕後／江啟臣致函IDU內容曝光　民進黨自滿導致疫苗危機爆發

金門27人抗篩遭開罰「最重1.5萬」！3離島逆時中　不甩中央仍快篩

張亞中給1張紙稱能拿1000萬劑疫苗　他傻眼：連買食鹽水都有問題

朱學恒送喪禮花籃掀眾怒　林延鳳親送花束替CDC加油

「這幾天疫情陷入膠著」　柯文哲：面對新型病毒我們不能當義和團

中央反覆多次！配發疫苗5.6萬→3.6萬→5.4萬劑　柯文哲批政策混亂

快訊／指揮中心深夜回應3離島　「中央決策、地方執行」

願打國產疫苗遭質疑！黃暐瀚稱「台灣急需」：總統都敢打了

「台積電…群聚」「這是咋了」　調查局一關鍵揭假訊息流竄

《剩女保鏢》小維尼暴風成長！　9年後合體袁艾菲變帥了

停業前欲送100杯咖啡給醫護　台中消費者卻讓他淚崩...結局反轉

解放軍16架軍機進入「大馬防空識別區」　皇家空軍緊急升空驅離

法網／謝淑薇惜遭中國王薔逆轉首輪止步　女雙列頭號種子續戰

美星巴克員工控訴　薪水少又被當成「咖啡機器人」　

凱基銀全台11分行　6月4日起營業時段分上、下午！

侵權爭議連爆！　劉芒沉默3週再道歉「錯誤已造成」：我們重整出發

政治熱門新聞

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

柯文哲「高端跌停蔡英文才出來」　總統府：過度言行令人遺憾

柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了

快訊／新北確診男患ICU症候群　突失憶裸奔出病房

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

新北20個高風險熱區一次看

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

郭董送疫苗掀開「潘朶拉盒子」　沈富雄：蔡英文不用操心了！

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

8400億預算全通過　首波紓困4.0補助款本週入帳

快訊／台大醫影射「郭台銘疫苗過期」　劉宥彤4聲明怒駁

快訊／新北5區菜市場即日起「身分證尾數分流」　攤位縮減

新北166例確診足跡曝光：淡水老街、新莊夜市、3菜市場

更多熱門

相關新聞

凱基銀全台11分行　6月4日營業時段分上、下午！

凱基銀全台11分行　6月4日營業時段分上、下午！

因應國內疫情，凱基銀行今（1）日晚間公告，自6月4日起，全台共11家分行營業時間減半，呼籲民眾營業時間外可洽鄰近分行辦理。

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

獨／高雄連鎖早餐店疑4人染疫　店長發足跡文致歉

大同1員工確診　辦公場域全面消毒

大同1員工確診　辦公場域全面消毒

34週孕婦確診！醫護團隊拼命26分鐘剖腹產

34週孕婦確診！醫護團隊拼命26分鐘剖腹產

醫曝疫情心碎故事：一千個要守住的理由

醫曝疫情心碎故事：一千個要守住的理由

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫黃暐瀚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

柯文哲「高端跌停蔡英文才出來」　總統府：過度言行令人遺憾

柯文哲嘆：高端疫苗股票跌停　蔡英文就出現了

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

郭台銘花100億購BNT疫苗！李秉穎驚曝：聽說快過期了

歐陽娜娜、張柏芝差21歲撞衫

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

快訊／新北確診男患ICU症候群　突失憶裸奔出病房

肺整個都塌了！媽確診撥電話「卻已無法說話」

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

花壇直播打麻將　隔板＋口罩自認防疫

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面