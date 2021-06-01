願打國產疫苗遭質疑！黃暐瀚稱「台灣急需」：總統都敢打了

▲黃暐瀚解釋願意打國產疫苗的原因。（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）

記者閔文昱／綜合報導

國產疫苗沒有經過第三期臨床試驗，將在未來開放施打，引發正反兩派意見戰翻，甚至連總統蔡英文都親上火線，解釋疫苗爭議發表談話。對此，資深媒體人黃暐瀚表態，自己願意接踵國產疫苗，並在臉書發文稱「總統都敢打了，我有什麼好怕的？」認為台灣急需疫苗，並且「支持國產疫苗，與搶購國際大廠疫苗，毫不衝突。」

黃暐瀚1日在臉書發文指出，針對他表態願意接踵國產疫苗，許多網友點名開罵，「憑什麼說你要打國產疫苗？」對此，他也回應，願意打國產疫苗，那是「我的選擇」，並沒有鼓吹大家跟他一起打，「你要打什麼？請你自己決定；我願意打什麼？也不至於要讓別人來命令我，不是嗎？」

▲黃暐瀚。（圖／翻攝POP YouTube）

黃暐瀚解釋願意接踵國產疫苗的2個原因，「1. 我支持台灣自主（疫苗與國防都是）；2. 我不覺得我有機會打到國際大廠疫苗。」他認為，國際大廠疫苗他可能連前9期都不排不上，非常可能只能打國產疫苗，因此「願意打國產疫苗到底有什麼錯？連蔡英文總統，都公開說她願意打國產疫苗了，總統都敢打了，我有什麼好怕的？」

黃暐瀚呼籲，別再糾結誰要打什麼疫苗，誰又不打什麼疫苗了，眼前的重點，是盡全力，大量進口疫苗。他整理各國數據，「日本1.2億人，買了6.2億劑（5倍）；歐盟5億人，買了58億劑（近12倍）；加拿大3800萬人，買了4億劑（10倍）」

▲黃暐瀚表示，國際大廠疫苗他可能連前9期都不排不上。（圖／資料照）

黃暐瀚指出，台灣2300萬人，買了AZ（1000萬）+ Moderna（505萬）= 1505 萬劑，這還得加上還沒解盲的國產疫苗，才有辦法超過人口數，不過新冠疫苗得打2劑，因此數字上遠遠不夠，「所以，快去搶，拜託」。他也表示，支持國產疫苗，與搶購國際大廠疫苗，毫不衝突，台灣此刻，急需疫苗。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘