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獨／高雄連鎖早餐店傳4人疑染疫　店長發足跡文：對不起！確診了

▲高雄市一名連鎖早餐店的店長自揭疑似確診 。（圖／民眾提供）

▲高雄市一名連鎖早餐店的店長自揭疑似確診 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一間知名連鎖早餐店的店長自行發文，表示在6月1日到14日期間將要休店，還跟大家道歉，因為他確診了，店長同時揭露自己相關足跡。對此，記者向高雄市衛生局來求證，衛生局以「依照中央流行疫情指揮中心公布疫情為主」。

《ETtoday新聞雲》1日晚間七點左右接獲爆料，表示高雄市一間知名連鎖早餐店疑有4人染疫，其中包括了早餐店的店長，而這名店長自行透過群組公告顧客，希望大家注意，訊息先是道歉，然後就說「今日凌晨我們開始被匡列隔離快篩，在凌晨5點，我確診，未來造成大家不便，真的萬分抱歉」。

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▲高雄市一名連鎖早餐店的店長自揭疑似確診 。（圖／民眾提供）

▲紅框處為店長自述的足跡史，希望顧客要注意 。（圖／民眾提供）

這名店長還表示，衛生局會進行5月21日到5月30日期間的疫調，凡到過店裡領餐的人員，會陸續通知進行快篩，同時他跟家人、員工都集中在醫院裡頭快篩，也揭露自己每天的足跡，包括到過全聯、超市買電池等。根據爆料民眾的說法，這位店長是自己的朋友，而目前除了店長疑似染疫之外，他的女兒、小兒子以及大姐也疑似確診，其中有一個是4歲的小孩。

記者接獲爆料之後，同步來跟高雄市衛生局來求證，衛生局回應：「依照中央流行疫情指揮中心公佈疫情為主」。

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