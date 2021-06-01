指揮中心撤銷「離島設快篩站」　陳玉珍痛批：陳時中別害死金門人

記者蘇晏男／台北報導

金門縣、澎湖縣、連江縣設立快篩站，公告今（1）日起，所有入境民眾必須全面配合篩檢，違者最高可依法處1.5萬元罰鍰，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午則在記者會上，表明此公告違反傳染病防治法相關的法律規定，而指揮中心隨後也發函撤銷。對此，國民黨立委陳玉珍錄影重批，「陳時中，你桃園機場守不住，金門機場我們自己守，你不要害死我們金門人」。

陳玉珍1日晚間在臉書上傳上述影片，並寫道，奉勸陳時中，對於立法院通過的決議不要陽奉陰違，全面篩檢就是「全面」篩檢，每一個要搭飛機的都要篩！在本島各地機場設置篩檢站就是對金門醫療能量的最大幫助，全面篩檢才能全面安心。

陳時中1日下午在指揮中心記者會上表示，連江縣、澎湖縣及金門縣政府所公告的入境旅客快篩違反《傳染必防治法》，會發函撤銷公告；而離島擔心病例入境的情況，昨天也已說明，飛往金門、馬祖、澎湖的5個航站，都會設立篩檢站，登機者須填寫健康聲明書，聲明14天內有無症狀，如果有症狀的話就必須接受快篩，陰性者才可上飛機。根據《中央社》報導，指揮中心已隨即在下午撤銷這項公告。

金門縣長楊鎮浯回應「中央與老百姓的文字理解不同」，並表示縣府不會違背中央法令，但會尋自我體系內的方式，要求旅客確實配合篩檢。

▼金門縣快篩。（圖／記者林名揚翻攝）