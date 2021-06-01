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連喪葬業也傷痛　他曝「最孤獨死亡」：我在負壓病房而你在隔離

▲顏寬恒1日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／顏寬恒）

▲顏寬恒1日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／顏寬恒）

政治中心／台北報導

國內新冠肺炎疫情自5月中爆發至今（1）日，累計8842人確診，137人死亡。前立委顏寬恒聽聞喪葬業者對疫下人們在生離死別的描述，驚覺人世間最孤獨的死亡，是「我在負壓病房，而你在隔離」；顏寬恒也懇請總統蔡英文開放合規的疫苗進口，別讓人民再一個一個孤獨死去，「求求你！蔡英文總統！」

顏寬恒1日在臉書寫道，他根據一名喪葬業朋友親身經驗來描述的這場疫情，以及新冠肺炎的死亡，即使他朋友飽經歷練，但面對這次的疫情，也把持不住內心的傷痛，因為這樣的死亡實在太慘太慘了。

「人世間最孤獨的死亡，不是身在荒漠密林嚥下最後一口氣，而是我在負壓病房、你在隔離，生命的最後一刻我卻見不到你。｣顏寬恒轉述，「臨終時，沒有最後一面，因為彼此都在隔離；臨終時，沒有最後遺言，連吸口氣都很奢侈；過世了，不會有告別式，因為疫情不能群聚；過世了，沒有莊嚴喪禮，遺體要一日內火化；過世了，沒人幫辦頭七，親人還無法解隔離；過世了，無法紀念追悼，只剩死亡日與案號」。

顏寬恒坦言，他雖然已經是大人了，但是每天下午聽著中央流行疫情指揮中心記者會，看著新聞稿上的今日死亡人數時，真的每次都會熱淚盈眶。

他認為，這一波疫情已經累積超過100死，如果當初有疫苗，這些人不但有絕大的機會避免染疫，更有超過九成以上的機會不會重症死亡。「而這，每天公布的死亡數字，每一個都是我們的同胞，每一個都是我們的長輩，而他們原來可以不用死的！」

顏寬恒強調，他跟身邊的每一個人都一樣，不想再聽任何理由，什麼面子問題、國際尊嚴、什麼衛福部規則、什麼疫苗流程，只知道任何事物都比不上同胞的一條命，更何況是數百條同胞的命。

顏寬恒向蔡英文喊話，懇請她以蒼生之苦為苦，以黎民之哀為哀，開放合規的疫苗進口吧！「我們要的不多，只希望您能讓這些同胞臨終前，能有跟自己成群兒孫，至交好友，有一個道別的機會啊，別讓他們再繼續一個一個孤獨的死去了！求求你！蔡英文總統」。

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