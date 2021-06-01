國台辦：積極協助台灣有關方面與上海復星接洽

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

兩岸疫苗角力持續。大陸國台辦發言人馬曉光1日晚間指出，陸方注意到有關台灣自產疫苗有「經濟套利、炒股之嫌」的報導。他雖表示，陸方不便作出評論，但重申高度牽掛台灣民眾的生命健康福祉，願意盡最大努力提供幫助，包括積極協助台灣有關方面與復星方面接洽。

馬曉光1日晚間，以答記者問方式，再度就疫苗問題表達陸方立場。國台辦新聞稿指稱，民進黨以「安全性存疑」等藉口繼續阻撓限制，同時卻宣布簽約購買尚未完成二期臨床試驗的自產疫苗，被質疑有經濟套利、炒股之嫌。

馬曉光說，我們注意到這些報導。對於是否存在經濟套利或炒股之嫌，我們不便評論。

▲復星醫藥。（圖／CFP）

他接著表示，疫情持續蔓延，台灣民眾面臨的防疫壓力日益增大，指稱台灣各界紛紛呼籲開放引進大陸疫苗或購買BNT疫苗。

馬曉光說，上海復星醫藥集團擁有BNT公司mRNA新冠疫苗在大陸及港澳台地區獨家商業權益，該醫藥集團此前表示願意將其代理的BNT疫苗服務於台灣民眾。「我們積極協助台灣有關方面與復星方面接洽。」

他接著提到，大陸國藥集團相關疫苗已被世界衛生組織納入全球「緊急使用清單」，且運輸方便、安全性高，非常有利於全民接種。大陸累計報告接種新冠病毒疫苗截至5月31日超過6.61億劑次，我們（中國大陸）願意儘速作出安排，讓廣大台灣同胞有大陸疫苗可用。

馬曉光重申，民進黨應以廣大台灣同胞生命健康安全和利益福祉為重，盡快改變在疫苗問題上政治操弄的做法，儘早為大陸疫苗輸台拆除人為障礙。

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