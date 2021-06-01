快訊／不捨雙和醫護遭砍「用生命換生命」　賴清德最新發聲

▲賴清德。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

一名62歲洪姓確診男子不滿遭隔離，竟持刀砍傷三名新北市雙和醫院的護理師，傷勢部分，一人韌帶及神經被砍斷、一人氣胸、一人腹部受傷。對此，副總統賴清德1日晚間除了表示萬般不捨外，他也呼籲各界，前線醫療壓力巨大，懇請社會體諒，多一點溫暖和鼓勵。

賴清德1日晚間透過臉書發文指出，「吞下壓力、辛苦與疲倦，依循繁複的SOP，一次又一次穿上厚重的防護裝備，這是疫情期間，前線醫療人員的抗疫日常」，昨日雙和醫院，有患者持刀砍傷醫護，造成一人氣胸、一人腹部受傷，更有一名年輕的護理師，韌帶及神經都被砍斷，未來工作及生活都可能受到影響。

賴清德表示，聽到這樣的消息，萬般不捨，世界醫師會（WMA）日內瓦宣言說「我鄭重地保證將奉獻一切為人類服務」，前線醫療人員壓力巨大，他懇請社會各界體諒，也拜託大家給醫護同仁多一點溫暖和鼓勵，不要讓彼此成為敵人。

賴清德也說，這兩天的資料顯示，疫情未再大幅擴散，但仍無法太過樂觀及鬆懈，謝謝醫護人員用生命拯救生命，他相信，黑暗過後，終會迎來光明。

▼賴清德感謝醫護「用生命換生命」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）