在日四川正妹讚「校正回歸」：證明政府嚴肅看待　日網讚台反應快

▲來自四川、定居在日本的YouTuber佐賀太太，對於校正回歸發表看法。（圖／翻攝自Mrs佐賀太太TV）



記者林彥臣／綜合報導

台灣本土病例連續18天破百例，面對民眾排山倒海而來的不滿與質疑，也讓「中央流行疫情指揮中心」的公信力，不斷遭受挑戰，其中一項包括篩檢塞車造成的「校正回歸」當初也引發正反雙翻的論戰。對此一位來自四川現在定居於日本的人妻「佐賀太太」就在YouTube上，發表不同的看法，認為校正回歸認為政府嚴肅看待每天的確診數字變化，日本也許多網友認為台灣防疫的反應已經很快了。

佐賀太太於26日發表影片指出，台灣連續5天本土病例破百讓民情沸騰，但是光是她居住的東京，單日病例就破千，看到都已經很無感了，看到台灣網友的反應，她就想，「那......那東京應該怎麼辦？」

佐賀太太說，其實台灣政府的反應已經很快了，但是台灣人民似乎還是很不滿足，相關新聞下面留言政罵政府的人還是很多，「我也是很佩服你們啊」，總的來說人民在監督政府做這些事情的時候，政府也有很大的壓力。

▲佐賀太太認為，政府不斷校正數據，民眾不斷罵政府，形成一種良性循環。（圖／翻攝自Mrs佐賀太太TV）



佐賀太太接著談到「校正回歸」，看到很多人質疑病例被隱瞞，但是她認為疫情本來就會有潛伏期，本來就是無法第一時間察覺，台灣政府不斷的更新、校正，這說明政府很嚴肅地看待這件事情，不是說今天就隨便報了多少病例，然後就不管了，就是要政府不斷的校正，然後民眾不斷狂罵，這是一種良性循環。

佐賀太太也跟台灣朋友了解台灣的真實情況，現在大家也都很高度配合政府的防疫政策，網路上也瘋傳台灣變成一座空城，不像日本現在已經是「破罐子破摔了」，她自己也跟日本網友的想法比較接近，台灣的政府應對比較積極而且非常快速。

佐賀太太也呈現日本網友的態度，95%的日本網友覺得台灣的政府做得很好、反應很快，還開玩笑說要讓台灣的政府管理日本，並且給予台灣鼓勵。

佐賀太太最後強調，台灣政府真的處理得不錯了，所以那些消極的聲音、打壓的聲音，真的可以收一收了。

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