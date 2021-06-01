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宅在家成模範！　楊敏盛：防疫破功全民打疫苗恢復生活秩序

▲宅在家成模範國民！

▲疫情嚴峻，多數民眾宅在家，大小街道冷清。（圖／翻攝臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

近期疫情嚴峻，全國3級警戒延長至6月14日，已宅在家近半個月的國民黨桃園市黨部前主委、敏盛醫療集團總裁楊敏盛於臉書Po文指出，好吃懶做、遊手好閒、吃飽睡、睡飽吃，原本是大家最討厭的懶惰蟲，避之唯恐不及，如今因疫情政府呼籲民眾少出門，宅在家，而這樣的生活卻成為模範國民！

楊敏盛說，政府標榜的超前部署已經完全破功，缺電、缺水、缺疫苗，小英政府束手無策，只能信心喊話，要我們足不出戶！其實人民早已自主封城，切斷病毒傳染途徑，倒是政府應該加把勁，早日找到足夠的疫苗為全民施打，讓人民早日恢復正常生活秩序，再度綻放台灣的光環。

▲宅在家成模範國民！

▲謝慧謹宅在家抄寫心經迴向諸眾苦的日子。（圖／翻攝謝慧謹臉書）

現年80歲的楊敏盛多年來，活躍於扶輪社團，經常出現地方大小活動，日前於臉書指出，對於因疫情嚴峻，全國3級警戒延長至6月14日，這陣子宅在家吃飽睡、睡飽吃的日子，慨嘆讓他內心充滿罪惡感！

而他平常只要想念台北的孫子，隨時可以前往弄孫的日子，現在兒子電話中也會有意無意提醒他，要他和妻子都乖乖守著家，少出門；為避免群聚，目前全國各地的的高球場都關閉了，打球享受大自然之美，讓原本他最愛的最佳休閒活動，現在也泡湯了，只能每天定時跟孩子們打個電話，彼此報平安。

另外，公益社團桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹，於疫情期間繼續宅在家，則在臉書Po出以抄寫心經迴向諸眾苦的日子。

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