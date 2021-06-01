林俊憲酸黃昭順疫苗短缺才跑出來搶　「就是國民黨縮影」

▲前國民黨立委黃昭順。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，目前國內僅開放僅第一線醫護人員可優先施打疫苗，國民黨立委黃昭順卻遭爆耍特權施打疫苗。對此，民進黨立委林俊憲1日表示，疫苗過剩不見人影、疫苗短缺才跑出來搶，黃昭順就是整個國民黨的縮影。

有民眾爆料黃昭順在5月30日接種疫苗，由於其並非目前主要施打對象，遭質疑利用特權與醫護人員搶疫苗。黃昭順隔日回應，自己是藥師，只是登錄在台北市，之前有接獲通知要前往施打，經過詢問家庭醫師後，最後使用醫護施打剩下的疫苗來打，是希望不要浪費疫苗能妥善利用。

林俊憲指出，目前國內的疫苗數量仍然有缺口，之後才會陸續到位，因此優先供應給第一線的醫護人員施打，黃昭順被爆料自己偷偷跑去施打疫苗，而且高雄市政府也表示她沒有在施打名冊裡，完全不符規定。

林俊憲提及，儘管黃昭順說希望疫苗不要浪費才打，但現在這種情勢，有可能會有輕易浪費掉的疫苗嗎？而且當初第一批疫苗施打率低迷，還有過期的危機，真正可能浪費掉的時候也不見黃昭順跑去施打，反而現在缺了才來搶，質疑這種理由真能說服人。

林俊憲認為，黃昭順的行為，其實就是國民黨這一年多來的縮影，真正需要的時候不見蹤影，出現危機就跑出來再踩一腳。

林俊憲批評，年初第一批疫苗進口時，國民黨非但沒有協助呼籲接種，還推波助瀾放大副作用，造成接種率低迷，連行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中親自示範施打都能質疑，現在還拿疫苗政治操作，可惡到極點。

林俊憲強調，國民黨去年要求政府加強推動國產疫苗，政府也照做了，如今跑出來質疑國產疫苗，根本是自己打自己的嘴巴，「總是在錯誤的時間點做錯誤的事，閉上嘴巴好好協助防疫工作，真有這麼難」。

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