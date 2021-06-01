小琉球盼東港、鹽埔碼頭設快篩站　縣府：非疫情嚴重區偽陽性高

▲屏東縣政府在東港大鵬灣濱灣公園前設置「東港社區Covid-19篩檢站」。 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

疫情嚴峻，離島小琉球鄉親擔心疫情，以「琉球不是離島嗎？一年的遊客比金門、馬祖、澎湖還多，為何不用快篩呢？」要求在東港、鹽埔漁港碼頭設立快篩站，以降低感染風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲篩檢人員資格。

▲東港篩檢站啟動。

屏東縣政府1日下午表示，中央疫情指揮中心一再強調，快篩看似方便好用，在疫情盛行率較高的地區，比較不會有偽陽性。若當地疫情較不嚴重，偽陽性機會最高達70%，但卻要逐一進行核酸檢測（PCR）來排除，對檢驗、醫療資源、檢疫量能等都是耗損。例如潮州篩檢站的2例快篩陽性，經比對核酸檢測（PCR）結果均予排除。

縣府又說，目前琉球觀光業者大串聯不攬客並相繼自主停業，島上的公有景點也都關閉，搭乘交通船，除落實口罩檢查、保持社交距離、確實體溫量測、手部消毒以及實聯制、禁飲食等防疫措施外，另海巡署南部分署第五岸巡隊亦實施乘客的身分查驗，過濾是否為居家隔離居家檢疫者，以防範疫情擴散。

換言之，目前琉球以居民為主，琉球衛生所會評估實際需要進行篩檢等相關作為，依目前疫情研判，琉球交通船航線無設置篩檢站之必要。縣府日後也會依疫情變化評估，做滾動式修正，將全縣的防疫人力資源做有效率的分配。

縣府表示，針對媒體轉述琉球鄉陳國在鄉長的憂慮，希望趕快給予醫事、警消、民政體系施打疫苗乙事，目前全縣33鄉鎮市，含琉球鄉在內，以上這些人員都是優先施打對象，並且在衛生局所施打中。比較遺憾的是琉球鄉，公所所屬的清潔隊員共28人，登記要施打僅3人，村里長及村里幹事11人，登記施打僅6人，因此，希望陳鄉長鼓勵所屬第一線防疫員工踴躍施打疫苗。

縣府強調，除施打疫苗外，含琉球鄉在內的全縣33鄉鎮市的清潔隊員、醫護、警消、防疫專車司機等，近5000人，「抗疫沒有局外人，希望每一個單位、每一個人在自己的崗位上各司其職，才能讓生活早日回到常軌」。

►Her今天推出「負離子陶瓷吹風機」市價1280元，特價999元

