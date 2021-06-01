冰冷冷一句「今天死亡Ｘ人」　馬西屏好友染疫亡悲喊：疫苗呢？

▲馬西屏 。（圖／記者林彥君攝）



記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心1日宣布再增13例死亡，這波疫情已經累積125死。然而，資深媒體人、康寧大學副校長馬西屏稍早在臉書透露，13名染疫死亡名單中，其中一人正是他的好友嚴定明。

馬西屏表示，這一年來，告訴所有電視台，不談疫情，節目方面也多體諒，最近20天所有電視台只有疫情一個話題，決定暫時退出談話性節目，一個節目也不上，之所以不談疫情有3個原因，第一、得到的訊息真假難辨，很難求證；第二、中央指揮中心固然有做不好的地方，但是他們需要打氣鼓勵，而非苛責；第三、在學校擔任副校長，不願意給學校帶來麻煩，「但是我錯了，人命關天，誰都不能置身事外！」

馬西屏稱呼好友為定明兄，是他的台大學長，中華民國橋牌國手，代表國家拿過亞洲盃冠軍。馬西屏提到，自己曾擔任台大橋藝社社長，中華民國橋藝協會理事長，與定明兄認識數十年，台大盛大舉辦「台大盃橋牌邀請賽」（共有學生六隊，教職員三隊，校友三隊參賽），還邀請定明兄和我打一隊，結果勇奪冠軍，常上電視談疫情的台大兒童醫院院長黃立民院長也是我們台大橋藝隊成員。

馬西屏說，當認識的朋友染疫走了，才有了深層的恐懼，「今天定明兄走了，我沉思了很久，今天死亡13人，冰冷冷的一句話，裡面有一位我的朋友，今天走今天火化，化成灰洒向塵土，比悲傷更悲傷的是：人命關天，疫苗呢？」