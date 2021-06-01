林鼎超持9.6萬股高端疫苗股票　許智傑「羨慕」：有眼光！

▲前高雄市青年局長林鼎超。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

政府採購尚未二期解盲的國產疫苗，使高端疫苗（6547）股價居高不下，網路名人「小商人」則在臉書揭露，高雄市前青年局長林鼎超財產申報時持有9.6萬股，在網路上引起熱議。對此，民進黨立委許智傑1日表示，羨慕林鼎超有這個眼光，也希望國民黨不要再抹黑國產疫苗。

網紅「小商人」31日晚間在臉書PO文，表示林鼎超的財產申報上有9.6萬股高端疫苗股票，認為國民黨撻伐民進黨炒股，應該先從自己人開始找。林鼎超隨後也迅速澄清，表示他過去的職業有金融、財經背景，投資是他的專業，因此早在2018年未有疫情時就購入高端疫苗的股票，

對此，許智傑1日受訪時表示，國民黨一根手指頭指別人、其他三根手指頭指自己，「難道國民黨韓家軍也在炒股嗎」。

許智傑說明，總統蔡英文已經澄清沒有高端股票，他倒是羨慕林鼎超有這個眼光，希望國民黨不要再抹黑國產疫苗了。

針對國產疫苗疑慮，許智傑則說，政府一定會做好安全把關，衛福部長陳時中也說過，總統、副總統可能都會帶頭打國產疫苗，請大家要有信心。

許智傑也呼籲，政府安排施打的疫苗，大家不要挑選，民眾要盡快依序施打，不要被惡意的抹黑謠言所誤導。

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