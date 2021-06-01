「採購疫苗與自主研發不衝突」　蔣萬安：遺憾有人在政治操弄

▲蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國產疫苗爭議不斷，民進黨今（1）日揪出國民黨立委蔣萬安曾在去年開記者會，支持組國家隊推動國產疫苗，盼藍營勿昨是今非。對此，蔣萬安下午透過臉書強調，「採購國際認證疫苗與支持自主疫苗研發，二者並不衝突」。

蔣萬安表示，看到有人穿越時空，拿他去年7月31日記者會的貼文來進行政治操弄、意圖撕裂台灣社會，覺得十分遺憾。他批評，台灣需要的是趕快進口國際認證疫苗，不是政治攻訐。



蔣萬安指出，去年7月31日，台灣疫情平穩，而全世界均競相投入疫苗研發競賽，他與高雄醫學大學前副校長陳宜民共同召開記者會，針對國內疫苗開發進度落後其他國家，希望政府在預算、法規、政策給予大力支持跟協助，希望儘快開發安全無虞的國產疫苗，提供國人施打。

蔣萬安表示，近一年後的此刻，台灣面臨疫情來的又急又猛，短短數週，累積數千人染疫、超過百位民眾往生，經濟也快撐不下去。目前國際間已有世衛組織（WHO）認證有效的疫苗，且施打超過18億劑，當國產疫苗仍無法確認其有效性，在尚未研發成功前，現在應儘快採購國際認證有效的疫苗，讓國人施打，否則疫情再拖下去，不知道又造成多少人染疫、多少家庭破碎。

蔣萬安喊話，懇請政府儘速購買國際認證疫苗，並且積極協助民間企業、團體進口國際認證的疫苗，讓民眾儘快施打，這才是讓臺灣早日脫離疫情的解方。